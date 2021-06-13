خلطة معجزة بدون حنة أو زيوت للتخلص نهائياً من الشعر الأبيض صالحة للنساء والرجال، وصفتنا اليوم لكل سيدة تعاني من الشيب المبكر والشعر الأبيض، وهي مناسبة للرجال أيضا سواء لشعر الرأس أو اللحية، وهي لا تعتمد على الحنة لصبغ الشعر باللون الأسود، ولكنها تعتمد على الفازلين والحبة السوداء لإعادة الشعر للونه الطبيعي والتخلص نهائياً من شيب الشعر، ونتيجة هذه الوصفة رهيبة تظهر من أول استعمال، ويمكنك استخدامها إذا أردتِ الوقاية مبكراً من الشيب والشعر الأبيض وتأخير ظهوره إلى أقصى حد.

خلطة التخلص من الشيب والشعر الأبيض

لعلاج الشيب المبكر والوقاية منه وإخفاء الشعر الأبيض، يمكنك الاستعانة بملعقتين كبيرتين ممتلئتين من الحبة السوداء أو ما يسمى بالسانوج، فالحبة السوداء تحتوي على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر، حيث أنها تعمل على تحفيز إنتاج الميلانين وتساعد في استعادة اللون الطبيعي للشعر وتخلص الشعر من القشرة وأيضاً تغذي بصيلات الشعر وتقلل من تساقطه. استخدمي كذلك ملعقة كبيرة ممتلئة من الفازلين الطبي الذي يقوم بترطيب الشعر وتغذيته وتطويله كبديل عن الزيوت.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير المطحنة الكهربائية ويوضع بها مقدار الحبة السوداء ويتم طحنه جيداً حلي تحصل على مسحوق بودرة ثم يتم غربلته، كما يمكنك طحن كمية كبيرة والاحتفاظ بها، وفي وعاء يُضاف كمية الفازلين ثم يضاف ملعقة صغيرة من بودرة السانوج، وكلما زاد الشيب في شعرك ضيفي المزيد من بودرة السانوج، ثم اخلط جيداً ليتم الحصول على خليط أسود اللون. يتم أخذ كمية ليست بكثيرة من الخليط ليسهل إزالته من الشعر ويتم وضعه على الشعر وخصيصا على المناطق التي بها شيب وعلى فروة الرأس أيضاً، ثم يتم ربط الشعر ويوضع عليه بونيه بلاستيكي ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين.

بعد هذه المدة يتم تمشيط الشعر من أعلى إلى أسفل قبل غسله لإزالة الفازلين العالق على الشعر، ثم يتم غسل الشعر بالشامبو والماء جيداً لإزالة الخليط من الشعر. النتائج الأولية سيتم ملاحظتها من أول استعمال، وإذا كان الشيب موجود في الشعر بكثرة يمكنك استعمال هذا الخليط من مرة إلى مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على النتيجة المطلوبة. ويمكنك إستخدام زيت الحبة السوداء بكمية مناسبة ويتم تدليك فروة الرأس به ويترك لمدة 4 ساعات ثم يغسل الشعر بعد ذلك، هذه الوصفة لعلاج الشعر الجاف ويساعد في إخفاء الشيب.