ماسك النشا والزبادي لبشرة نقية خالية من العيوب، مع مرور الأيام تتعرض البشرة للعديد من المشكلات، التي تكون سبباً في فقد المرأة جمالها ونضارتها وهذا يعكس بالسلب على ثقة المرأة بنفسها، ومن تلك المشكلات الاستخدام الخطأ لكريمات التفتيح الكميائية أو التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة، أو التلوث البيئي المحيط بينا وغيره، هنا نجد أن الماسك الطبيعي هي الحل الأفضل والأمثال لعلاج تلك المشكلات.

خطوات تحضير ماسك النشا والزبادي

من المعروف أن عند خلط المكونين النشا والزبادي فأنه يكسب البشرة النضارة والجمال والتفتيح، ويمكن عمل ماسك النشا بالزبادي بإتباع خطوات الأتية :

نحضر معلقة كبيرة من نشأ الذرة

معلقة كبيرة من الزبادي

وتحضر معلقة كبيرة من عصير الليمون

نقوم بخلط المكونات السابقة معاً للحصول على قوام متماسك مشابة للقوام الكريمي، ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه والرقبة بعد تنظيف الوجة بالغسول الخاص به ونترك الماسك على الوجة والرقبة لمدة عشرون دقيقة، ثم نقوم بفرك الماسك بعد جفافه، ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الجاري، كما أن من الأفضل تكرار الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على النتيجة المرجوة.

إمداد البشرة الترطيب اللازم

تخلص البشرة من الخلايا الميتة فهو يعمل كسكرب طبيعي للبشرة

تغذية البشرة لإحتوائه على العديد من المعادن كالماغنسيوم والكالسيوم وغيره

علاج الحروق الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة

منح البشرة النضارة والتفتيح والإشراق والتخلص من التصبغات الداكنة التي تكتسبها البشرة نتيجة تعرضها لإشعة الشمس

شد البشرة وحمايتها من علامات الشيخوخة أو تجاعيد البشرة

علاج الهالات السوداء فمن المعروف عن الزبادي أنه يكسب البشرة التفتيح

الحد من مشكلة حبوب البشرة

غلق المساهم الواسعة للبشرة

علاج حبوب الوجة والإلتهابات التي تتعرض لها البشرة.

عمل الماسك ووضعه على بشرة غير نظيفة

فرد الماسك بيد غير نظيفة، فيجب غسل الأيدي قبل استخدام الماسك، وقد تلحق الأيدي المتسخة الإلتهابات للبشرة

وضع الماسك على البشرة لفترة زمنية طويلة أزيد من عشرون دقيقة لأن يؤدي ذلك إلى جفاف البشرة.

فوائد النشا مع الزبادي للبشرةبعض الأخطاء التي يجب تجنبها قبل عمل الماسكات الطبيعية