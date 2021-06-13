طريقة عمل خبز الطاسة في المنزل بأسهل المكونات وفي أسرع وقت وبيتي 100%

طريقة عمل خبز الطاسة هي تحديدا نقدمها لهؤلاء الأشخاص الذين يحبون ويفضلون كل ما هو منزلي، فالكثير من الأشخاص يحب الحصول على كل شئ تحت عينه وبصنع يديه حتى أقل الأشياء، ولذلك نقدم لكم طرق أحد تلك الأشياء البسيطة وهي الخبز، وكيفية عمل الخبز في المنزل بسهولة وبأقل مجهود، وفي هذه الطريقة لن تحتاجين إلى تسخين الفرن والأمور التقليدية التي يتم اللجوء إليها لإتمام مهمة الخبز، وإليكم فيما يلي المكونات والمقادير المطلوبة لعمل الخبز في البيت.

مقاديير خبز الطاسة في المنزل

المكونات المطلوبة حوالي كيلو دقيق أبيض مخصص للخبز أو العادي، وحوالي كيس خميرة كبير بمقدار ملعقتين كبيرتين، وأربعة ملاعق من الزيت من نفس الحجم، وملعقة واحدة من السكر، ورشة ملح، وملعتقين من اللبن البودرة، ويمكن استبدالها بملعقتين من الحليب العادي إن لم يكن متاحا لديكي.

طريقة تجهيز عجينة خبز الطاسة

ولتجهيز العجينة يتم أولا خلط كلا من الدقيق المنخول مع اللبن والملح والسكر والخميرة والملح، ثم يتم إضافة الماء على المكونات بشكل تدريجي دفعة تلو الأخرى مع التقليب المستمر في تلك الأثناء حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة يمكن تشكيلها وفردها، بعد ذلك يتم ترك العجينة لتتخمر قرابة الساعة من الزمن، وبعد ذلك نأخذ قطع من العجينة ونشكلها على شكل كور صغيرة مناسبة لمقدار رغيف الخبز المطلوب، في حالة كان لديكم ردة يمكن رش بعض منها على السطح الذي يتم فرد العجين عليه ويمكن استخدام الدقيق بدلا من الردة، ثم ابدأي بفرد العجين عليه حتى الحصول على حجم الرغيف المطلوب، افردي قماشة على رخامة المطبخ أو السطح الذي يتم التجهيز عليه، يتم رص أرغفة الخبز ويتم تغطيتهم بواسطة القماشة، يجب ترك العجينة تتخمر لمرة ثانية لحوالي نصف ساعة وحتى 40 دقيقة تقريبا، وفي النهاية يجب تسخين المقلاة على نار متوسطة ثم قبل البدأ في الخبز بللي منديل بالزيت ثم يتم مسح الطاسة به في كل مرة قبل وضع الرغيف وذلك لضمان عدم لصق العجينة في الطاسة من الأسفل ولتحصلي على خبز منزلي رائع في النهاية.