طريقة عمل كفتة داوود باشا بشكل جديد وشهي

كفتة داوود باشا ، من أجمل وأشهى أنواع الكفتة، والتي يفضلها الأطفال والكبار ويمكن عملها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة ، وتتمتع تلك الكفتة بالكثير من العناصر المغذية حيث يشتهر عملها مع مجموعة من الخضروات المميزة لتضفي طعم رائع وأيضا تكون طبق متكامل ومغزي، وتشتهر كفتة داود باشا بشدة في الأفراح والمناسبات المختلفة، فمن المتعارف عليه في أي مناسبة أن تكون تلك الكفتة هي صنف رئيسي على المائدة. ولا تأخذ الكثير من الوقت في العمل حيث يتم طهيها في دقائق معدودة ، ويفضل أن يقدم معها الأرز الأبيض المطبوخ بالزبد ليزيد من قوة مذاقها وتكون وجبة متكاملة للصغار والكبار. واليوم نتعرف على طريقة عمل كفتة داود بمنتهى السهولة واليسر. طريقة كفتة داوود باشا بالصلصة والبطاطس طريقة كفتة داوود باشا بالصلصة والبطاطس يتم عمل تلك الكفتة بمكونات محدودة، ويتم طهوها بمنتهى السهولة، ولعمل تلك الكفتة يلزمنا الآتي. نصف كيلو من اللحم المفروم قليلة الدهن.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتان صغار من صلصة الطماطم.

نصف كيلو بطاطس مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

بصله كبيره مفرومه ناعمه.

مرقة لحم.

كوبان من الماء.

ملح وفلفل.

قطعة من الزبد بمقدار 100جرام. خطوات عمل كفتة داود باشا خطوات عمل كفتة داود باشا في دقائق معدودة يتم عمل تلك الكفتة ،وعن طريق تلك الخطوات يمكن عملها بمنتهى السهولة. نقوم بخلط اللحم مع البصل جيدا ونضيف لها الملح والفلفل. بعدها نقوم بتكوير اللحم إلى كرات صغيرة أو متوسطة الحجم. نقوم بوضع الزبد في طاسه وتحمير كرات اللحم حتى تصبح لونها ذهبي ونضع معها قطع البطاطس، ثم نضيف لها عصير الطماطم والصلصة ومرقة اللحم. وأخيرا نقوم بإضافة كوبان الماء على الخليط ونتركه على النار لمدة نصف ساعة فقط. فور الانتهاء من عملها يتم وضعها في طبق التقديم .ويفضل أن يقدم معها الأرز الأبيض بالزبد ليظهر طعمها بشكل أفضل ، ويمكنكم أيضا الآن معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي والتي هي من أشهر وأشهي أنواع الكفتة التي يمكن عملها الآن داخل المنزل وتكون بنفس طعم أشهر وأقدم المحلات. الوسوم

كفتة داوود باشا ، من أجمل وأشهى أنواع الكفتة، والتي يفضلها الأطفال والكبار ويمكن عملها بأكثر من شكل وأكثر من طريقة ، وتتمتع تلك الكفتة بالكثير من العناصر المغذية حيث يشتهر عملها مع مجموعة من الخضروات المميزة لتضفي طعم رائع وأيضا تكون طبق متكامل ومغزي، وتشتهر كفتة داود باشا بشدة في الأفراح والمناسبات المختلفة، فمن المتعارف عليه في أي مناسبة أن تكون تلك الكفتة هي صنف رئيسي على المائدة. ولا تأخذ الكثير من الوقت في العمل حيث يتم طهيها في دقائق معدودة ، ويفضل أن يقدم معها الأرز الأبيض المطبوخ بالزبد ليزيد من قوة مذاقها وتكون وجبة متكاملة للصغار والكبار. واليوم نتعرف على طريقة عمل كفتة داود بمنتهى السهولة واليسر. طريقة كفتة داوود باشا بالصلصة والبطاطس طريقة كفتة داوود باشا بالصلصة والبطاطس يتم عمل تلك الكفتة بمكونات محدودة، ويتم طهوها بمنتهى السهولة، ولعمل تلك الكفتة يلزمنا الآتي. نصف كيلو من اللحم المفروم قليلة الدهن.

كوب من عصير الطماطم.

ملعقتان صغار من صلصة الطماطم.

نصف كيلو بطاطس مقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

بصله كبيره مفرومه ناعمه.

مرقة لحم.

كوبان من الماء.

ملح وفلفل.

قطعة من الزبد بمقدار 100جرام. خطوات عمل كفتة داود باشا خطوات عمل كفتة داود باشا في دقائق معدودة يتم عمل تلك الكفتة ،وعن طريق تلك الخطوات يمكن عملها بمنتهى السهولة. نقوم بخلط اللحم مع البصل جيدا ونضيف لها الملح والفلفل. بعدها نقوم بتكوير اللحم إلى كرات صغيرة أو متوسطة الحجم. نقوم بوضع الزبد في طاسه وتحمير كرات اللحم حتى تصبح لونها ذهبي ونضع معها قطع البطاطس، ثم نضيف لها عصير الطماطم والصلصة ومرقة اللحم. وأخيرا نقوم بإضافة كوبان الماء على الخليط ونتركه على النار لمدة نصف ساعة فقط. فور الانتهاء من عملها يتم وضعها في طبق التقديم .ويفضل أن يقدم معها الأرز الأبيض بالزبد ليظهر طعمها بشكل أفضل ، ويمكنكم أيضا الآن معرفة طريقة عمل كفتة الحاتي والتي هي من أشهر وأشهي أنواع الكفتة التي يمكن عملها الآن داخل المنزل وتكون بنفس طعم أشهر وأقدم المحلات.

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