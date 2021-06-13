كريم النشا وماء الورد أقوى خلطة مبيضة للوجه بسرعة رهيبة والتخلص من التجاعيد والخطوط

يعد كريم النشا وماء الورد من أقوى الكريمات الفعالة في تفتيح الوجه وترطيب البشرة بشكل عميق، وله الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى على البشرة و على الجسم بأكمله، فعند استخدام هذا الكريم على بشرة نظيفة فانه يساعد على غلق المسام ويوحد لون البشرة والتخلص من الاسمرار والتصبغات بشكل نهائي، هذا إلى جانب أنه يحمي من أشعة الشمس الضارة ويتخلص من الاسمرار المزعج الذي يظهر في وجه الفتيات أو السيدات نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، ويمنح البشرة لون ورائحة ناعمة ومنعشة، وهو واحد من الكريمات المميزة للغاية والبديلة للمنتجات الجاهزة التي تحتوي على المواد الكيميائية و تضر البشرة اكثر من نفعها، وإليكم في التالي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: احضري طبق صغير وضعي فيه كلا من ماء الورد ثم النشا، ثم ملعقة الدقيق، وأخيرا يتم وضع ملعقة زيت جوز الهند.

ضعي هذه المكونات في وعاء على نار هادئة جدا، واستمري في تقليبها حتى يصبح القوام ثقيل وشبيه للكريم.

اتركي الخليط حتى يبرد تماما، ثم قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي واخفقيه حتى يصبح كريمي للغاية.

قومي بوضع هذا الكريم في عبوة محكمة الغلق، ويحتفظ به في الثلاجة ويتم استخدام الكريم بشكل يومي على البشرة في الصباح والمساء.

وخلال أسبوع واحد من الاستخدام سوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض و خالية من التجاعيد والخطوط التعبيرية.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة. الوسوم

يعد كريم النشا وماء الورد من أقوى الكريمات الفعالة في تفتيح الوجه وترطيب البشرة بشكل عميق، وله الكثير من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى على البشرة و على الجسم بأكمله، فعند استخدام هذا الكريم على بشرة نظيفة فانه يساعد على غلق المسام ويوحد لون البشرة والتخلص من الاسمرار والتصبغات بشكل نهائي، هذا إلى جانب أنه يحمي من أشعة الشمس الضارة ويتخلص من الاسمرار المزعج الذي يظهر في وجه الفتيات أو السيدات نتيجة للتعرض لأشعة الشمس، ويمنح البشرة لون ورائحة ناعمة ومنعشة، وهو واحد من الكريمات المميزة للغاية والبديلة للمنتجات الجاهزة التي تحتوي على المواد الكيميائية و تضر البشرة اكثر من نفعها، وإليكم في التالي طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد. طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة طريقة عمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: احضري طبق صغير وضعي فيه كلا من ماء الورد ثم النشا، ثم ملعقة الدقيق، وأخيرا يتم وضع ملعقة زيت جوز الهند.

ضعي هذه المكونات في وعاء على نار هادئة جدا، واستمري في تقليبها حتى يصبح القوام ثقيل وشبيه للكريم.

اتركي الخليط حتى يبرد تماما، ثم قومي بوضعه في الخلاط الكهربائي واخفقيه حتى يصبح كريمي للغاية.

قومي بوضع هذا الكريم في عبوة محكمة الغلق، ويحتفظ به في الثلاجة ويتم استخدام الكريم بشكل يومي على البشرة في الصباح والمساء.

وخلال أسبوع واحد من الاستخدام سوف تحصلين على بشرة ناصعة البياض و خالية من التجاعيد والخطوط التعبيرية.

وكانت هذه أسهل طريقة لعمل كريم النشا وماء الورد لتفتيح البشرة.

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