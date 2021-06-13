اصبغي شعرك في البيت بنى فاتح زي أشهر صالونات التجميل بدون أي تكلفة

طريقة صبغ الشعر مثل الكوافير باللون البني الفاتح، شعر المرأة هو سر جمالها، هكذا تعلمنا من أجدادنا الاهتمام بالشعر هو جزء لا يتجزأ من حياة المرأة، وكذلك عمل الصبغات وتغيير لون الشعر، ولكن كيف تحافظين على جمال شعرك في ظل استخدام المواد الكيميائية المضرة في عمل صبغات الشعر، ربما يكون الحل هو معرفة طريقة صبغ الشعر مثل الكوافير باللون البني الفاتح في المنزل.

طريقة صبغ الشعر مثل الكوافير باللون البني الفاتح

صبغ الشعر باللون البني الفاتح من الألوان التي لاقت تفاعلاً وإقبالاً كبيرًا من الفتيات، وعادة ما يليق هذا اللون بالكثير من ألوان البشرة سواء كانت البيضاء أو السمراء أو القمحية، وهو من اكثر الألوان رواجاً فى عام 2021، تابعونا لنتعرف سوياً على الطريقة.

جهزي الأدوات التي ستحتاجيها أثناء صبغ الشعر مثل: ( علبة صبغة باللون البني الفاتح، أكسجين بنسبة لا تزيد عن 30%فرشاة الصبغة، زوج من القفازات البلاستيكية، وعاء بلاستيكي أو معدني).

قومي بتحضير مزيج الصبغة في الوعاء البلاستيكي عن طريق خلط الصبغة بالأكسجين ومراعاة عدم وجود أي تكتلات وأن يكون قوامها كريمي وليس سائل كالماء.

ضعي الفازلين الطبي على جبهتك وحول الأذنين وعلى وجهك لحماية جلدك من الالتهابات.

صففي شعرك باستخدام الفرشاة، ثم قسميه إلى أربعة أجزاء، قومي بفرد الصبغة على كل جزء بداية من الخلف ثم استخدمي دبابيس لرفع الشعر.

انتبهي إلى الابتعاد عن فروة الرأس وعدم وضع الصبغة عليها حتى لا تتضرر.

غطي شعرك باستخدام كاب الاستحمام، واتركي الصبغة على شعرك لمدة 20 دقيقة.

ثم قومي بغسل الشعر بواسطة الشامبو المخصص للشعر المصبوغ، ويتم غسلة مرة أخرة بالبلسم حتى يستعيد طراوته.

للحصول على أفضل النتائج ينصح بفرد الصبغة على شعر جاف.

أحضري ملعقة كبيرة من الكركم، و3 ملاعق من الحناء، وملعقة من الكاكاو.

اخلطي المكونات جيداً ثم قومي بعجنهم بالقليل من شاي البابونج، وعند الحصول على قوام كريمي ناعم ابدئي بتركه جانباً لمدة نصف ساعة حتى تتفاعل المكونات.

على شعر نظيف أضيفي الصبغة على الشعر من الجذور حتى الأطراف لمدة ساعة، ثم تغسل.

تكرر مرة واحدة أسبوعياً للحفاظ على اللون بني فاتح.

صبغ الشعر باللون البني طبيعيا