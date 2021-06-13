لونك المفضل ممكن يكون له تأثير كبير عليكي وانتي مش واخده بالك، تعرفي إن الألوان اللي بتختاري تلبسيها في يومك ممكن تأثر عن شخصيتك وسلوكك وبتأثر علي حالتك المزاجية بطرق مختلفة وممكن تأثر علي اللي حواليك كمان بطريقة مختلفة، فلو بتحبي لون معين أكتر من غيره، يا ترى ده معناه إيه وبيقول إيه عن شخصيتك؟ خلينا نعرف سوا..

بتحبي لون معين أكتر من غيره؟ اعرفي ازاي لونك المفضل بيعبر عن شخصيتك

1- اللون الأحمر

اللون الأحمر بيدل علي المنافسة والحماس، والدراسات بتقول إن معظم الرياضيين اللي بيلبسوا أحمر بيكونوا عُرضة إنهم يفوزوا بنسبة 5 %، اللون الأحمر كمان بيزود معدل ضربات القلب وبيسبب زيادة في هرمون التستوستيرون فبيحسن الأداء، ده غير أنه بيجذب الرجال بشكل كبير لأن له علاقة بالحب والعاطفة عشان كده بيكون الراعي الرسمي لعيد الحب.

2- اللون البنفسجي

اللون البنفسجي يعتبر هو اللون الخاص بالملوك والاحتفالات، البنفسجي بيحفز الإبداع والسلام لكن مهم جدا في العاطفة والاحساس ده غير انه لون محايد تقدري تلبسيه في الأحزان والأفراح والمناسبات المختلفة، وبيعتبر من أكتر الألوان اللي بتحبها العين جداً بدرجاته المختلفة.

3- اللون البرتقالي

لو إنتي من محبي اللون البرتقالي وبتلبسيه كتير بكل درجاته فده معناه إنك شخص نشيط وبتحبي الحركة لأنه قوي جدا كلون، ومحبينه غالبا بيرتبطوا بشكل كبير ببيئتهم بيربطك الاجتماعية، وكمان اللون ده يخليكي تحسي بالطاقة اللي حواليكي عشان كده بنلاقيه زي رسمي لفرق رياضية كتير بتستخدمه.

4- اللون الأبيض

الأبيض لون مُسالم واللي بيلبسه بيحبه عشان يحس بالرضا وإنه منظم في حياته وفي شغله جدا، عشان كده لو لونك المفضل هو اللون الأبيض، ده بيخليكي تحسي إنك مُستقلة في كل حاجه بتعمليها لأنه لون فيه كل النقاء والبساطة، وبدل على الطيبة الكبيرة والهدوء وان قلبك أبيض زي اللون اللي بتحبيه، ه غير انه لون الفرح والبدايات الجديدة عشان كده فساتين الأفراح وكتب الكتاب بيكون لونها أبيض.

5- اللون الأسود

لون القوة والسلطة، لون بيوحي بالغموض والواقعية والطابع العملي عشان كده هتلاقي ناس كتير بتلبسه في أماكن شغلهم. لو إنتي من عشاق الأسود فإنتي شخص بيحب السيطرة والاستقلال في حياتك .

6- اللون الأزرق

لو لونك المفضل هو اللون الأزرق فإنتي شخص مثالي وبتحبي الإبداع في شغلك لأنك شخص موثوق فيه ومستقل وبتحبي تهتمي بأدق التفاصيل، ده غير الأخلاق اللي بتكون عالية بجدارة.

7- اللون الأصفر

اللون الأصفر مليان شغف لأنه بيحب الحرية والعفوية والتفاؤل لأن أصحاب اللون الأصفر بيحبوا الإبداع والعاطفة لكن بيكونوا مندفعين علي أي حاجه بتحصل في حياتهم.

8- اللون الأخضر

الأخضر يعني الفلوس والخضار برده لأن معظم شخصيات محبي اللون الأخضر بيحبوا يحسوا بامان وإن اللون ده مرتبط جدا بالنجاح من الناحية الجسدية، اللون الأخضر لون منعش وبيحب الهدوء وبيربطه النمو والصحة .

9- اللون الوردي

أفضل لون لتحسين المزاج والإحساس بالراحة لما تلبسيه لانه مناسب جدا باللطف والحب ومليان بالحساسية ولو لبستيه مع شخص بتحبيه هتحسي إنك عوزة تحميه وتهتمي بيه أكتر.

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