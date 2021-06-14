عمل برياني الدجاج بطريقة سهلة حيث تعد من أشهى الوجبات الرئيسية التي يحبها جميع أفراد الأسرة كما أنها تتميز بالبساطة والسهولة في التحضير في المنزل في وقت سريع ولا تتطلب مجهود كما أنها تتميز بعديد من العناصر والفوائد للجسم ويمكن تقديم العديد من المقبلات بجانب وجبه برياني الدجاج الشهية. المقادير المطلوبة لعمل برياني الدجاج 4 كوب من الأرز ألبسمتي .

كيلو من الدجاج مقطعة مكعبات شيش.

نصف كيلو من شرائح البصل.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 كوب من البسلة .

2 مكعب مرقة دجاج .

كوب من الزبيب .

ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة .

2 قرن فلفل حامى أحمر وأخضر.

ورق لورى وحبهان و عيدان قرفة .

قرنفل مع فلفل أسود حبوب .

البهارات السبعة وكمون مطحون وكزبرة مطحونة .

فلفل اسود مطحون . طريقة عمل برياني الدجاج نبدأ بتحضير المقلاه ونضع بها ملعقة من الزيت وملعقة من السمن ونقوم بتشويح البصل المقطع شرائح حتى يأخذ لونا بنيا ثم ناخذ جزء من البصل المشوح ونضعه جانبا ثم نضيف عيدان القرفة والحبهان والقرنفل والورق اللورى ونقلب ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب جيدا ثم نضيف البهارات الجافة وهى نصف ملعقة من البهارات السبعة والكمون المطحون والكزبرة والفلفل الأسود المطحون ونقلب جيدا ثم نضيف الثوم المفروم ونضيف 2 ملعقة من الزبادي ثم الذبيب ثم نضيف الملح حتى نحسن المذاق .

لعمل الأرز ألبسمتي نقوم أولا بغسل الأرز جيدا ونقعه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ونصفية جيدا من الماء ثم نقوم بإضافة الأرز بإناء عميق به ماء مغلي مضاف إليه الحبهان والقرنفل والقرفة والورق اللورى والملح والفلفل الحب ونقوم بتسوية الأرز نصف سوا .

بعد أن ينضج الأرز نصف سوا نحضر إناء آخر ونقوم بإضافة نصف كمية الأرز ثم نضع قطع الفراخ ثم نقوم بإضافة 2 كوب من البسلة ثم نضيف صوص الفراخ ثم نقوم بإضافة باقي كمية الأرز ثم نضيف البصل المحمر والفلفل الأخضر والأحمر والزبيب ثم نقلب الزعفران مع الماء ونضيفه على وش الأرز للتزيين حتى يأخذ لونا أصفر شهيا ثم نغطى الإناء بغطاء محكم ونضعه على نار هادئة ونتركه حتى تمام النضج . المقادير المطلوبة لعمل برياني الدجاجطريقة عمل برياني الدجاج الوسوم

عمل برياني الدجاج بطريقة سهلة حيث تعد من أشهى الوجبات الرئيسية التي يحبها جميع أفراد الأسرة كما أنها تتميز بالبساطة والسهولة في التحضير في المنزل في وقت سريع ولا تتطلب مجهود كما أنها تتميز بعديد من العناصر والفوائد للجسم ويمكن تقديم العديد من المقبلات بجانب وجبه برياني الدجاج الشهية. المقادير المطلوبة لعمل برياني الدجاج 4 كوب من الأرز ألبسمتي .

كيلو من الدجاج مقطعة مكعبات شيش.

نصف كيلو من شرائح البصل.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

2 كوب من البسلة .

2 مكعب مرقة دجاج .

كوب من الزبيب .

ملعقة صغيرة من الزعفران البودرة .

2 قرن فلفل حامى أحمر وأخضر.

ورق لورى وحبهان و عيدان قرفة .

قرنفل مع فلفل أسود حبوب .

البهارات السبعة وكمون مطحون وكزبرة مطحونة .

فلفل اسود مطحون . طريقة عمل برياني الدجاج نبدأ بتحضير المقلاه ونضع بها ملعقة من الزيت وملعقة من السمن ونقوم بتشويح البصل المقطع شرائح حتى يأخذ لونا بنيا ثم ناخذ جزء من البصل المشوح ونضعه جانبا ثم نضيف عيدان القرفة والحبهان والقرنفل والورق اللورى ونقلب ثم نضيف قطع الدجاج ونقلب جيدا ثم نضيف البهارات الجافة وهى نصف ملعقة من البهارات السبعة والكمون المطحون والكزبرة والفلفل الأسود المطحون ونقلب جيدا ثم نضيف الثوم المفروم ونضيف 2 ملعقة من الزبادي ثم الذبيب ثم نضيف الملح حتى نحسن المذاق .

لعمل الأرز ألبسمتي نقوم أولا بغسل الأرز جيدا ونقعه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ونصفية جيدا من الماء ثم نقوم بإضافة الأرز بإناء عميق به ماء مغلي مضاف إليه الحبهان والقرنفل والقرفة والورق اللورى والملح والفلفل الحب ونقوم بتسوية الأرز نصف سوا .

بعد أن ينضج الأرز نصف سوا نحضر إناء آخر ونقوم بإضافة نصف كمية الأرز ثم نضع قطع الفراخ ثم نقوم بإضافة 2 كوب من البسلة ثم نضيف صوص الفراخ ثم نقوم بإضافة باقي كمية الأرز ثم نضيف البصل المحمر والفلفل الأخضر والأحمر والزبيب ثم نقلب الزعفران مع الماء ونضيفه على وش الأرز للتزيين حتى يأخذ لونا أصفر شهيا ثم نغطى الإناء بغطاء محكم ونضعه على نار هادئة ونتركه حتى تمام النضج . المقادير المطلوبة لعمل برياني الدجاجطريقة عمل برياني الدجاج

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