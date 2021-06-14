طريقة عمل كونتور الأنف لتصغير الأنف العريض بالصور

إن الماكياج قادر على تغيير مظهرك بالكامل وخاصة كونتور الوجه وكنتور الأنف، فالكونتور ينحت الوجه ويبرز ملامحك وقادر أيضًا على تصغير أنفك سواء كان طويل أو عريض أو أفطس، فقط كل ما عليك فعله هو تعلم الطريقة الصحيحة لعمل كونتور الأنف حتى تحصلي على الشكل الذي تريده.

اختيار الماكياج لعمل كونتور الأنف

وأول خطوة لعمل كونتور صحيح للأنف هو اختيار المنتج المثالي لعمل ذلك، وليس بالضرورة أن يكون لديك منتج خاص بالكونتور ، فإذا قمت بشراء كريم أساس ووجدت أنه داكن بالنسبة لبشرتك ، فلا تتخلصي منه ، لأنك سوف تحتاجين إليه لعمل كونتور للوجه والأنف أيضًا.

أيضًا تجنبي استخدام البرونزر اللامع لعمل الكونتور سواء للأنف أو للوجه.

خطوات عمل كونتور الأنف العريض

وقبل عمل كونتور الوجه يجب أن تعرفي أن الإعداد أمر أساسي لأي روتين ماكياج، وبما أن الأنف قد يكون دهنيًا في معظم الأوقات، فابدئي بوضع كريم أساس غير لامع، ثم بودرة تثبيت لإزالة أي لمعان على الأنف.

باستخدام الكونتور قومي برسم خطين بداية من نهاية الحاجة وانزلي لأسفل الأنف في خط مستقيم ناعم،ويمكنك أن تبدئي بلون فاتح وإذا وجدت أن الخط مستقيم فقومي برسمه مرة أخرى حتى يصبح داكن.

لعمل كونتور للأنف العريض حاولي أن تجعلي الخطين قريبين من بعضهما البعض ، فكلما اقترب الخطين من بعضهما صار الأنف أدق.

لا تنسي رسم خط على عند نهاية الأنف كما بالصورة .

استخدمي تركيبة كريمية أولًا لرسم الخطين ثم تركيبة بودرة لرسم خط كونتور الأنف فهذا يعطي مظهر طبيعي للأنف.

استخدمي خافي العيوب وارسمي خط بين الخطين الداكنين حتى نهاية الأنف.

الخطوة التالية هي أهم خطوة في عمل الكونتور وهي مزج الألوان ، لأن الألوان إذا لم يتم مزجها بشكل سليم فسوف تعطي نتيجة غير طبيعية وسوف يدمر مظهر الماكياج بالكامل.

لدمج الماكياج والحصول على أنف نحيف، قومي بالمزج باتجاه الداخل وصولًا لمنتصف الأنف.

ولجعل الأنف أصغر قومي بوضع خافي العيوب بدرجتين أفتح من لون بشرتك على جانبي الأنف وامزجيه للخارج، فهذا سيلغي الظلال الموجودة على جانبي الأنف ويجعلها أنحف، وبذلك تحصلين على أنف رائع.

ملاحظة: إذا كنت تعانين من انحراف الحاجز الأنفي فلا تتبعي شكل المنحنى الطبيعي لجسر أنفك، ولكن ارسمي الخطوط بشكل مستقيم فتلك هي الطريقة لعمل كونتور الأنف.