طرق تبييض الأسنان بالفحم والملح بخطوات بسيطة لأسنان ناصعة البياض

طرق تبييض الأسنان بالفحم والملح ؛ الأسنان الصفراء تفسد الابتسامة وتُعيق الاستمتاع بالضحك مع الأصدقاء والعائلة، وبالطبع لن تستطيعوا التقاط الصور، ولكن هل تعلموا أنه يمكنكم الحصول على الابتسامة الساحرة التي تأسر القلوب باستخدام الفحم! نعم الفحم الذي سيجعل أسنانك ناصعة البياض ومن أول استعمال ستحصلون على نتيجة خيالية لم تكونوا تتخيلوا يومًا أنكم ستحصلون عليها من الوصفات الطبيعية تعرفوا على تلك الطرق و جربوها وشاهدوا بنفسكم النتيجة.

طرق تبييض الأسنان بالفحم

يحتوي الفحم على مادة الكربون التي تساعد في تبييض الأسنان، والتخلص من كل الترسبات والطبقات الجيرية التي تتسبب في جعل الأسنان تبدو صفراء.

وللحصول على نتائج سريعة من وصفة الفحم لتبييض الأسنان، ضرورة الاستمرار في تطبيقها عدة أيام، وفرك الأسنان جيدًا لمدة 5 دقائق، والحرص على إزالة الوصفة بالماء جيدًا.

الطريقة الأولى

سنحتاج في تحضيرها إلى:-

كميات متساوية من الملح + الفحم المطحون ناعم.

الخطوات

يُوضع المكونين في وعاء محكم الغلق، ويترك لحين الاستخدام.

في كل مرة يتم فيها غسل الأسنان تغمس فرشاة الأسنان المبللة في الخليط.

ثم تفريش الأسنان بها بالطريقة المعتادة.

يتم تكرار تلك الخطوة مرتين باليوم.

الطريقة الثانية

سنحتاج فيها إلى:-

ملعقة صغيرة من الفحم المطحون + القليل من عصير الليمون.

الخطوات

يتم مزج المكونين معًا حتى يصبح الخليط مثل المعجون الناعم.

تغمس الفرشاة فيها وتفرك الأسنان لمدة دقيقة.

ثم تشطف الاسنان جيدًا بالماء وتكرر الخطوات مرتين يوميًا.

يتم الاحتفاظ بالفحم المطحون في وعاء محكم الغلق.

عند غسل الأسنان يتم وضع القليل من معجون الأسنان مع الفحم المطحون واستخدامه بالطريقة المعتادة.

يجب الحرص على فرك الأسنان لمدة 5 دقائق وشطفه جيدًا.

الطريقة الثالثةما هي أهم النصائح التي يجب إتباعها للحصول على أسنان بيضاء

بالرغم من فاعلية وصفة الفحم لتبييض الأسنان، أو حتى الوصفات الطبيعية الأخرى، إلا أنه يجب إتباع بعض النصائح التي تساعد في الاحتفاظ بالأسنان ناصعة البياض مثل:-