كيكة البسكويت الباردة بدون كريمة بمكونات اقتصادية بدون بيض في البيت

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كيكة البسكويت الباردة ، يبحث الكثير عن طريقة عمل كيكة باردة بدون كريمة، تكمن في سهولة تحضيرها ومكوناتها المتوافرة والاقتصادية بدون بيض أو كريمة، فقط ب 4 مكونات موجودة في مطبخك يمنك تحضير ألذ كيكة البسكويت الباردة بدون كريمة، وفي خطوات سهلة وبسيطة ستعدين أحلي كيكة باردة، ستدومين علي إعدادها في المنزل وتتكون من 3 طبقات لذيذة هي طبقة البسكويت بديل خبز الكيكة بالدقيق وطبقة الزبادي كطبقة حشوة ثانية، وستعدينها بسهولة و بعلبة زبادي واحدة وأخر طبق من طبقات كيكة البسكويت الباردة هي طبقة الكراميل الغنية بملعقة واحدة من القهوة سريعة الذوبان، وستنال إعجاب جميع محبي القهوة والكافيين.
تتكون كيكة البسكويت البارد التي نقدمها اليوم من 3 طبقات، وسنقوم بتقديم مكونات كل طبقة، وطريقة تحضيرها بالتفاصيل الآن.طبقة البسكويت
- 2 كوب ونصف من البسكويت السادة.
- 4 ملاعق من الزبدة كبيرة.
قومي بوضع البسكويت في كيس واحكمي غلقه، ثم قومي بتكسير البسكويت، ثم ضعي البسكويت المطحون في وعاء.
ثم قومي بوضع 4 ملاعق الزبدة إلي البسكويت وامزجيه بيهم حتى تحصلي علي قوام الرمل الناعم.
ويمكنك وضع مقدار فنجان من الماء حتى تحصلي علي القوام المطلوب، وفي صينية مقاس 15 *20 سم قومي بوضع البسكويت ووزعيها في القاع جيداً حتى لا يتبقى لديك أياً من الفراغات، واتركي الصينية في فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق، وقومي بتحضير الطبقة الثانية من كيكة البسكويت الباردة.
إليك طريقة عمل بيكاتا الفراخ بصوص الليمون الطريقة الأصلية في مقالتنا السابقة .طبقة كيكة البسكويت الثانيه
- 4 علب زبادي.
- 4 فنجان حليب باودر.
- 2 فنجان سكر.
باستخدام الخلاط قومي بخلط مكونات الطبقة الثانية من كيكة البسكويت البارد حتى تحصلي علي قوام كريمي ثقيل، وضعيه فوق الطبقة الأولى في صينية كيك البسكويت البارد، وقومي بإدخاله الفرن علي نفس درجة الحرارة 10 دقائق ويمكنك وضعها تحت الشواية مدة دقيقتين فقط؛ لتتماسك طبقة الكريمة وقومي بإخراجها، واتركيها حتى تتضمني تماسك طبقة الزبادي لمدة 20 دقيقة، ونقوم بتحضير الطبقة الثالثة والأخيرة .
طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه الباردة بدن فرن في 10 دقائق فقط سهلة وبسيطة.طبقة الكريم كراميل
- ملعقه كبيرة نسكافيه.
- 2 كوب ماء.
- علبه كريم كراميل.
في وعاء علي النار قومي بإضافة 2 كوب من الماء وعلبة الكريم كراميل، وأضيفي أيضاً ملعقة من النسكافيه وقومي بتقليبهم واتركيهم فقط يغلوا مرة واحدة؛ لضمان تمازج مكونات الطبقة الثالثة من كيك البسكويت البارد، ثم ارفعيه من علي النار.
وقومي بصبه علي الطبقة الثانية طبقة الكريمة الباردة المتماسكة، قومي صبه بمصفاه حتى لا يتبقى تكتلات علي طبقة الكريمة واتركيه يهدأ 15 دقيقة، وأدخليه الثلاجة ساعتين أو ليلة كاملة.
عند التقديم باستخدام سكينة بماء ساخن، قومي بتقطيع الكيكة، واستمتعي بألذ كيكة البسكويت الباردة.
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كيكة البسكويت الباردة ، يبحث الكثير عن طريقة عمل كيكة باردة بدون كريمة، تكمن في سهولة تحضيرها ومكوناتها المتوافرة والاقتصادية بدون بيض أو كريمة، فقط ب 4 مكونات موجودة في مطبخك يمنك تحضير ألذ كيكة البسكويت الباردة بدون كريمة، وفي خطوات سهلة وبسيطة ستعدين أحلي كيكة باردة، ستدومين علي إعدادها في المنزل وتتكون من 3 طبقات لذيذة هي طبقة البسكويت بديل خبز الكيكة بالدقيق وطبقة الزبادي كطبقة حشوة ثانية، وستعدينها بسهولة و بعلبة زبادي واحدة وأخر طبق من طبقات كيكة البسكويت الباردة هي طبقة الكراميل الغنية بملعقة واحدة من القهوة سريعة الذوبان، وستنال إعجاب جميع محبي القهوة والكافيين.
تتكون كيكة البسكويت البارد التي نقدمها اليوم من 3 طبقات، وسنقوم بتقديم مكونات كل طبقة، وطريقة تحضيرها بالتفاصيل الآن.طبقة البسكويت
- 2 كوب ونصف من البسكويت السادة.
- 4 ملاعق من الزبدة كبيرة.
قومي بوضع البسكويت في كيس واحكمي غلقه، ثم قومي بتكسير البسكويت، ثم ضعي البسكويت المطحون في وعاء.
ثم قومي بوضع 4 ملاعق الزبدة إلي البسكويت وامزجيه بيهم حتى تحصلي علي قوام الرمل الناعم.
ويمكنك وضع مقدار فنجان من الماء حتى تحصلي علي القوام المطلوب، وفي صينية مقاس 15 *20 سم قومي بوضع البسكويت ووزعيها في القاع جيداً حتى لا يتبقى لديك أياً من الفراغات، واتركي الصينية في فرن مسخن مسبق علي درجة حرارة 180 في الرف الأوسط لمدة 10 دقائق، وقومي بتحضير الطبقة الثانية من كيكة البسكويت الباردة.
إليك طريقة عمل بيكاتا الفراخ بصوص الليمون الطريقة الأصلية في مقالتنا السابقة .طبقة كيكة البسكويت الثانيه
- 4 علب زبادي.
- 4 فنجان حليب باودر.
- 2 فنجان سكر.
باستخدام الخلاط قومي بخلط مكونات الطبقة الثانية من كيكة البسكويت البارد حتى تحصلي علي قوام كريمي ثقيل، وضعيه فوق الطبقة الأولى في صينية كيك البسكويت البارد، وقومي بإدخاله الفرن علي نفس درجة الحرارة 10 دقائق ويمكنك وضعها تحت الشواية مدة دقيقتين فقط؛ لتتماسك طبقة الكريمة وقومي بإخراجها، واتركيها حتى تتضمني تماسك طبقة الزبادي لمدة 20 دقيقة، ونقوم بتحضير الطبقة الثالثة والأخيرة .
طريقة عمل الليزي كيك بالنسكافيه الباردة بدن فرن في 10 دقائق فقط سهلة وبسيطة.طبقة الكريم كراميل
- ملعقه كبيرة نسكافيه.
- 2 كوب ماء.
- علبه كريم كراميل.
في وعاء علي النار قومي بإضافة 2 كوب من الماء وعلبة الكريم كراميل، وأضيفي أيضاً ملعقة من النسكافيه وقومي بتقليبهم واتركيهم فقط يغلوا مرة واحدة؛ لضمان تمازج مكونات الطبقة الثالثة من كيك البسكويت البارد، ثم ارفعيه من علي النار.
وقومي بصبه علي الطبقة الثانية طبقة الكريمة الباردة المتماسكة، قومي صبه بمصفاه حتى لا يتبقى تكتلات علي طبقة الكريمة واتركيه يهدأ 15 دقيقة، وأدخليه الثلاجة ساعتين أو ليلة كاملة.
عند التقديم باستخدام سكينة بماء ساخن، قومي بتقطيع الكيكة، واستمتعي بألذ كيكة البسكويت الباردة.
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