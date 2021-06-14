كيكة بسكويت باردة بدون فرن بمكونات اقتصادية حرفيا خفيفة وبأسهل طريقة تتكون من طبقتين أول طبقة من بسكويت الشاي أو إي نوع بسكويت المفضل إليك وطبقة الثانية من خليط كريمي أحلي بكثير من الدانيت وبودينج الشيكولاتة فنضع طبقة من البسكويت وطبقة من خليط الشوكولا ونكرر الخطوة السابقة على مرتين وتقدم لجميع ضيوفك وأصحابك وأصدقاءك ولأطفالك فهي طريقة وخفيفة وطعم ولا أروع فاليوم نقدم إليكم طريقة عمل كيكة بسكويت باردة بدون فرن . كيكة بسكويت باردة بدون فرن كيكة بسكويت باردة بدون فرن إليكم مقادير كيك البسكويت باردة بدون فرن وبمكونات سهلة وبسيطة : 1 لتر حليب

نصف كوب دقيق ( 63 جرام)

5 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلي ( 50 جرام)

نصف كوب سكر ( 100 جرام)

صفار بيضة

100 جرام شيكولاتة دارك او بالحليب

2 ملعقة كبيرة ممتلئة زبدة ( 60 جرام)

كوب ماء بارد ( 200 مللي )

ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام) طريقة عمل كيك البسكويت البارد أولا عليك أن تحضري وعاء وضعي كلاً من اللبن وصفار البيض فقط والدقيق والكاكاو الخام الغير محلى ونصف كوب من السكر وتضع على النار مع التقليب المستمر حتى القوام يكون سميك ويكو كريمي.

بعد ما يتم رفع خليط الشوكولاتة من النار ضع كلا من الزبدة وكاكاو وفانيليا على الخليط ومع التقليب تذوب المكونات حرارة الخليط وتتداخل معاً.

بعد اذأبه المكونات وتجانس المكونات ضعي على الخليط السابق كوب من الماء مثلج وقلبي المكونات جيداً سوف تجدي تكتلات لا تقلق مع التقليب المكونات سوف تتجانس جيداً واليكم أيضاً المقالة السابقة عن كيك القهوة .

. بعد التقليب سوف يكون الخليط متكتل ولكن مع التقليب الدائم وبمضرب كهربي أو الهند بليندر قومي بضرب الخليط جيداً حتى يمتزج جيداً

احضري قالب بيركس وضعي أول طبقة من البسكويت ثم صبي جزئ من الخليط الشوكولا وضعي جزئ أخر من البسكويت وكرري هذه الخطوة حتى انتهاء المكونات وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك جيداً وقدميها لأسرتك بالهنا والصحة على قلوبكم وهكذا نكون انتهينا من طريقة عمل كيكة بسكويت باردة. طريقة عمل كيك البسكويت البارد الوسوم

كيكة بسكويت باردة بدون فرن بمكونات اقتصادية حرفيا خفيفة وبأسهل طريقة تتكون من طبقتين أول طبقة من بسكويت الشاي أو إي نوع بسكويت المفضل إليك وطبقة الثانية من خليط كريمي أحلي بكثير من الدانيت وبودينج الشيكولاتة فنضع طبقة من البسكويت وطبقة من خليط الشوكولا ونكرر الخطوة السابقة على مرتين وتقدم لجميع ضيوفك وأصحابك وأصدقاءك ولأطفالك فهي طريقة وخفيفة وطعم ولا أروع فاليوم نقدم إليكم طريقة عمل كيكة بسكويت باردة بدون فرن . كيكة بسكويت باردة بدون فرن كيكة بسكويت باردة بدون فرن إليكم مقادير كيك البسكويت باردة بدون فرن وبمكونات سهلة وبسيطة : 1 لتر حليب

نصف كوب دقيق ( 63 جرام)

5 ملاعق كبيرة كاكاو خام غير محلي ( 50 جرام)

نصف كوب سكر ( 100 جرام)

صفار بيضة

100 جرام شيكولاتة دارك او بالحليب

2 ملعقة كبيرة ممتلئة زبدة ( 60 جرام)

كوب ماء بارد ( 200 مللي )

ملعقة صغيرة فانيليا ( 5 جرام) طريقة عمل كيك البسكويت البارد أولا عليك أن تحضري وعاء وضعي كلاً من اللبن وصفار البيض فقط والدقيق والكاكاو الخام الغير محلى ونصف كوب من السكر وتضع على النار مع التقليب المستمر حتى القوام يكون سميك ويكو كريمي.

بعد ما يتم رفع خليط الشوكولاتة من النار ضع كلا من الزبدة وكاكاو وفانيليا على الخليط ومع التقليب تذوب المكونات حرارة الخليط وتتداخل معاً.

بعد اذأبه المكونات وتجانس المكونات ضعي على الخليط السابق كوب من الماء مثلج وقلبي المكونات جيداً سوف تجدي تكتلات لا تقلق مع التقليب المكونات سوف تتجانس جيداً واليكم أيضاً المقالة السابقة عن كيك القهوة .

. بعد التقليب سوف يكون الخليط متكتل ولكن مع التقليب الدائم وبمضرب كهربي أو الهند بليندر قومي بضرب الخليط جيداً حتى يمتزج جيداً

احضري قالب بيركس وضعي أول طبقة من البسكويت ثم صبي جزئ من الخليط الشوكولا وضعي جزئ أخر من البسكويت وكرري هذه الخطوة حتى انتهاء المكونات وضعيها في الثلاجة لمدة 3 ساعات حتى تتماسك جيداً وقدميها لأسرتك بالهنا والصحة على قلوبكم وهكذا نكون انتهينا من طريقة عمل كيكة بسكويت باردة. طريقة عمل كيك البسكويت البارد

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