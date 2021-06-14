طريقة عمل السمبوسة البنجابية محشي البطاطس في المنزل 

طريقة عمل السمبوسة البنجابية محشية بالبطاطس في المنزل، تعتبر هذه الأكل من أكثر الأكلات التي يتم تجهيزها فى المطابخ الهندية وهي من المقبلات التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويحب تناول الكثير من الأشخاص واشتهرت كثير في العديد من الدول العربية ومقدار يحبون تناولها بشكل دائم خاصة المهم من الوجبات المشبعة ولها مصاب شهي ولذيذ، لهذا سوف نقوم اليوم بتجهيز السمبوسه البنجابي أو ما تعرف باسم السمبوسة الهندية في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة ولن تحتاج شرائها من الخارج بعد الآن . طريقة عمل السمبوسة البنجابية المكونات ، نصف كوب من الزيت

، نصف كوب من الزيت ملعقة ملح

ملعقة صغيرة كمون

ربع كوب من الماء

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض. طريقة عمل السمبوسة البنجابية مكونات الحشو كيلو ونصف من البطاطس المسلوقة

ملعقة ونصف من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة بهارات هندية

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة فلفل مجروش

ملعقة صغيرة كمون حب

ملعقة ونصف زنجبيل

ثلاث ملاعق ثمن هندي

ملعقة كبيرة مسالا طريقة تجهيز السمبوسة البنجابية في الخطوة الأولى التي ينبغي اتباعها لتجهيز العجينة نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الدقيق مع الزيت ويتم خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة. ثم نبدأ بخلط المكونات الأخرى مثل الماء مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس بعد ذلك نقوم بتغطيتها وتركها على الأقل لمدة ساعة حتى تنتهي ونبدأ بتجهيز الحشو. في الخطوة التالية نقوم بسلق البطاطس وتقشيرها ويتم هرسها جيداً ثم نقوم بتجهيز مقلاة ونقوم بوضع فيها زيت وبعد أن يسخن نقوم بإضافة الزنجبيل والثوم. ويقلب لمدة دقيقتين ثم نبدأ بإضافة البهارات والبطاطس مع الاستمرار في عملية التقليب لمدة دقائق بعد ذلك يتم رفعها من على النار وبعد أن تهدأ قليلا. بعد ذلك تبدأ بتشكيل السمبوسة ويتم حشوها بعد خلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم قليها في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبى. ثم يتم وضعها على أطباق التقديم للتخلص من الزيت الزائد بواسطة المناديل الورقية ثم يتم تناولها وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز السمبوسة البنجابية الوسوم

طريقة عمل السمبوسة البنجابية محشية بالبطاطس في المنزل، تعتبر هذه الأكل من أكثر الأكلات التي يتم تجهيزها فى المطابخ الهندية وهي من المقبلات التي تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ ويحب تناول الكثير من الأشخاص واشتهرت كثير في العديد من الدول العربية ومقدار يحبون تناولها بشكل دائم خاصة المهم من الوجبات المشبعة ولها مصاب شهي ولذيذ، لهذا سوف نقوم اليوم بتجهيز السمبوسه البنجابي أو ما تعرف باسم السمبوسة الهندية في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة ولن تحتاج شرائها من الخارج بعد الآن . طريقة عمل السمبوسة البنجابية المكونات ، نصف كوب من الزيت

، نصف كوب من الزيت ملعقة ملح

ملعقة صغيرة كمون

ربع كوب من الماء

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق الأبيض. طريقة عمل السمبوسة البنجابية مكونات الحشو كيلو ونصف من البطاطس المسلوقة

ملعقة ونصف من الثوم المفروم

ملعقة كبيرة بهارات هندية

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة فلفل مجروش

ملعقة صغيرة كمون حب

ملعقة ونصف زنجبيل

ثلاث ملاعق ثمن هندي

ملعقة كبيرة مسالا طريقة تجهيز السمبوسة البنجابية في الخطوة الأولى التي ينبغي اتباعها لتجهيز العجينة نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع فيه الدقيق مع الزيت ويتم خلط المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة. ثم نبدأ بخلط المكونات الأخرى مثل الماء مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تتجانس بعد ذلك نقوم بتغطيتها وتركها على الأقل لمدة ساعة حتى تنتهي ونبدأ بتجهيز الحشو. في الخطوة التالية نقوم بسلق البطاطس وتقشيرها ويتم هرسها جيداً ثم نقوم بتجهيز مقلاة ونقوم بوضع فيها زيت وبعد أن يسخن نقوم بإضافة الزنجبيل والثوم. ويقلب لمدة دقيقتين ثم نبدأ بإضافة البهارات والبطاطس مع الاستمرار في عملية التقليب لمدة دقائق بعد ذلك يتم رفعها من على النار وبعد أن تهدأ قليلا. بعد ذلك تبدأ بتشكيل السمبوسة ويتم حشوها بعد خلط جميع المكونات مع بعضها ثم يتم قليها في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبى. ثم يتم وضعها على أطباق التقديم للتخلص من الزيت الزائد بواسطة المناديل الورقية ثم يتم تناولها وبالهناء والشفاء. طريقة تجهيز السمبوسة البنجابية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل السمبوسة البنجابية محشي البطاطس في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.