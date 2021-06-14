اهم تكة في صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني الساحر بمكونات منزلية كأشهر صالونات التجميل

اهم تكة في صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني الساحر ، تعتبر الحواجب من الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات وكذلك الفتيات الصغيرات فتلوين الحاجب يساعد بشكل كبير جدًا على أن تظهر البنت أو السيدة بمظهر جذاب ورائع حيث يجعلها تبدو في الشكل والمظهر أصغر سنًا إن كانت سنها كبير وعلى وجه التحديد إن بدأ شعر حاجبيها يأخذ اللون الأبيض، ونظرًا لأن صبغ الحواجب أمر مكلف عمله في صالونات التجميل لبعض النساء لذلك سنقدم لكم اليوم من خلال السطور القادمة في مقالنا هذا بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب في المنزل من دون تكلفة وبمكونات طبيعية مضمونة بنسبة عالية.اهم تكة في صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني الساحر
من الوصفات التي يمكن استخدامها في المنزل من أجل صبغ الحواجب باللون البني وجميعها بمكونات طبيعية لا تضر البشرة على الإطلاق ، وصفة مسحوق الكاكاو والقهوة لصبغ الحواجب باللون البني .
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة المتبقية.
- ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.
- 2 ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
الطريقة المستخدمة
- قومي بخلط مسحوق القهوة مع مسحوق الكاكاو جيدًا حتى تحصلين على اللون المناسب لكِ.
- بعد الوصول للون المطلوب قومي بإضافة باقي المكونات واستمري بالتقليب حتى تحصلين على قوام كريمي يكون لزج.
- ابدأي بوضع المزيج المكون على حاجبيكي مع مراعاة محاذاته بشكل متناسق.
- يجب أن يستمر المزيج على حاجبيكي مدة لا تقل عن ساعة.
- بعد فوات المدة المحددة قومي بفرك المزيج من حاجبيكي برفق.
- عليك غسل حاجبيكي باستخدام غسول البشرة أو صابونة البشرة كما تفضلين.
- إن كنتي ترغبين بالحصول على لون أغمق من هذه الصبغة قومي بترك المزيج جانبًا لمدة ساعة قبل وضعه على حاجبيكي وذلك حتى يتركز اللون أكثر.
ويجب الانتباه لبعض النصائح عند القيام بهذا الأمر ومن بين هذه النصائح:
- يجب أن تقومي بصبغ حاجبيكي بنفس درجة لون الشعر حتى يكون الشكل والمظهر مقبولًا.
- اختاري لون الصبغة يكون مناسبًا للون بشرتك سواء الخمرية أو السمراء أو البيضاء.
- انتبهي بألا تطيلي من المدة المحددة لوضع صبغة الحاجب على شعر الحاجبين.
- يمكنك استخدام وصفة أخري فعالة في صبغ الحواجب باللون البني ، اخلطي ملعقة من الالوفيرا وملعقة من الكاكاو وكبسولة من الفحم النشط ، امزجي المكونات جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة وضعيهم على الحاجب لمدة ربع ساعة ، وستلاحظين الحصول على لون جذاب ، قومي بتكرار الوصفة مرة يوميا وستلاحظين ثبات اللون لمدة طويلة جدا .
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اهم تكة في صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني الساحر ، تعتبر الحواجب من الأمور التي تهتم بها الكثير من السيدات وكذلك الفتيات الصغيرات فتلوين الحاجب يساعد بشكل كبير جدًا على أن تظهر البنت أو السيدة بمظهر جذاب ورائع حيث يجعلها تبدو في الشكل والمظهر أصغر سنًا إن كانت سنها كبير وعلى وجه التحديد إن بدأ شعر حاجبيها يأخذ اللون الأبيض، ونظرًا لأن صبغ الحواجب أمر مكلف عمله في صالونات التجميل لبعض النساء لذلك سنقدم لكم اليوم من خلال السطور القادمة في مقالنا هذا بعض الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب في المنزل من دون تكلفة وبمكونات طبيعية مضمونة بنسبة عالية.اهم تكة في صبغ الحواجب طبيعياً باللون البني الساحر
من الوصفات التي يمكن استخدامها في المنزل من أجل صبغ الحواجب باللون البني وجميعها بمكونات طبيعية لا تضر البشرة على الإطلاق ، وصفة مسحوق الكاكاو والقهوة لصبغ الحواجب باللون البني .
مكونات الوصفة
- 2 ملعقة صغيرة من مسحوق القهوة المتبقية.
- ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.
- 2 ملعقة صغيرة من عسل النحل.
- ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
الطريقة المستخدمة
- قومي بخلط مسحوق القهوة مع مسحوق الكاكاو جيدًا حتى تحصلين على اللون المناسب لكِ.
- بعد الوصول للون المطلوب قومي بإضافة باقي المكونات واستمري بالتقليب حتى تحصلين على قوام كريمي يكون لزج.
- ابدأي بوضع المزيج المكون على حاجبيكي مع مراعاة محاذاته بشكل متناسق.
- يجب أن يستمر المزيج على حاجبيكي مدة لا تقل عن ساعة.
- بعد فوات المدة المحددة قومي بفرك المزيج من حاجبيكي برفق.
- عليك غسل حاجبيكي باستخدام غسول البشرة أو صابونة البشرة كما تفضلين.
- إن كنتي ترغبين بالحصول على لون أغمق من هذه الصبغة قومي بترك المزيج جانبًا لمدة ساعة قبل وضعه على حاجبيكي وذلك حتى يتركز اللون أكثر.
ويجب الانتباه لبعض النصائح عند القيام بهذا الأمر ومن بين هذه النصائح:
- يجب أن تقومي بصبغ حاجبيكي بنفس درجة لون الشعر حتى يكون الشكل والمظهر مقبولًا.
- اختاري لون الصبغة يكون مناسبًا للون بشرتك سواء الخمرية أو السمراء أو البيضاء.
- انتبهي بألا تطيلي من المدة المحددة لوضع صبغة الحاجب على شعر الحاجبين.
- يمكنك استخدام وصفة أخري فعالة في صبغ الحواجب باللون البني ، اخلطي ملعقة من الالوفيرا وملعقة من الكاكاو وكبسولة من الفحم النشط ، امزجي المكونات جيدا حتي تصبح عجينة متماسكة وضعيهم على الحاجب لمدة ربع ساعة ، وستلاحظين الحصول على لون جذاب ، قومي بتكرار الوصفة مرة يوميا وستلاحظين ثبات اللون لمدة طويلة جدا .
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