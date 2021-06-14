أسرار تحضير بسبوسة الاوريو السريعة الشهية في البيت

بسبوسة الاوريو السريعة من الحلويات التي يحبها كثيرا من العرب، حيث تهد من الحلويات العربية الشهيرة، ويدخل في مكوناتها السميد الذي يعطيها طعم رائع، ويمكن عملها بالمنزل بمكونات سهلة وفي وقت بسيط، وتعد من الأساسيات على موائد رمضان وأعياد الميلاد، ويمكن عملها بطرق مختلفة منها بسبوسة بالقشطة أو بجوز الهند أو بالأوريو.

بسبوسة الاوريو السريعة

يمكن عمل البسبوسة بطريقة سهلة في المنزل، وتختلف طرق تحضيرها، والآن سوف نتعرف على طريقة بسبوسة الأوريو بطريقة سهلة وسريعة.

حبتان بيض.

علبة من القشطة.

سكر.

دقيق سميد.

زيت.

رشة فانيليا.

ملعقتان كاكاو.

ملعقة واحدة بيكنج باودر.

أربع أكياس أوريو.

كمية من الحليب المكثف

في إناء يتم وضع السميد مع السكر.

التقليب الجيد حتى تمتزج المكونات.

يتم إضافة كلًا من القشطة والزيت، والتقليب الجيد حتى تختلط المكونات جيدًا.

في وعاء آخر يتم خفق البيض والفانيليا معًا، مع إضافة البيكنج باودر والاستمرار في التقليب.

نترك الخليط نصف ساعة.

نقوم بتفتيت الأوريو.

نقوم بخلط المكونات والأوريو المفتت معًا.

نحضر صينية فرن ونقوم بدهنها بالزبدة وتكون بدرجة حرارة الغرفة.

نضع بها خليط البسبوسة مع الأوريو.

الضغط براحة اليد إلى أن نحصل على وجه متساوي.

نضع الصينية بالفرن ويكون تم تسخينه قبل وقت التحضير.

بعد أن تأخذ البسبوسة اللون الذهبي، نخرجها من الفرن ونضيف لها الحليب المكثف.

نضعها داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نقوم بإخراجها من الثلاجة ونضع الأوريو القطع فوق البسبوسة للتزيين.

مكونات بسبوسة الاوريو السريعةطريقة تحضير بسبوسة الاوريو السريعةالطريقة الصحيحة لتقديم بسبوسة الاوريو السريعة

تقدم البسبوسة بالأوريو مع القهوة أو الشاي، وتكون مقطعة إما على شكل مثلثات صغيرة أو مربعات، وتوضع في أطباق تقديم صغيرة.