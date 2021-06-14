اسهل طريقة صبغ الحواجب بملعقة حنة في المنزل لحواجب جذابة وجميلة وداعا للتاتو

استخدام الحنة لتحديد الحواجب وصبغها فهي تساعد على بروز شكلها، والحنة من المواد الطبيعية التي لا تضر بها، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية، فهي مؤقتة تستمر لوقت محدد، ثم تختفي مع الوقت دون ترك اي أثر أو أي عيوب أو مشاكل، وسوف نوضح بعض الطرق السهلة لاستخدام الحناء في صبغ الحواجب.

طريقة صبغ الحواجب بالحنة

هناك بعض الخطوات التي يفضل فعلها قبل وضع الحناء على الحواجب وهي كالأتي:

لابد أن تكون الحواجب نظيفة ولا يوجد بها أي آثار لمكياج أو أي مواد كيميائية

يفضل عمل تقشير الحاجبين، والبشرة حتى يستجيب الحاجب إلى الحنة

وعدم تعرضها لأشعة الشمس بشكل مباشر قبل وضع الحنة.

يفضل أيضًا شراء الحنة المخصصة لصبغ الحواجب حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة دون عناء.

لابد من إجراء اختبار الحساسية للتأكد من عدم حدوث أي مشاكل، وهي وضع مساحة صغيرة على الجلد قبل الاستخدام.

قبل وضعها لابد من رسم الحاجب بالقلم بالشكل الذي ترغبين به

بعد ذلك قومي بتجهيز خليط الحنة وهو عبارة عن إضافة قطرات بسيطة من الماء الدافئ على مسحوق الحناء، حتى الحصول على عجينة ليست بسائلة، متماسكة بعض الشيء.

قومي بتنظيف الحاجبين بقطعة قطن للتخلص من اي شوائب بها.

قومي بتوزيع الحنة على الحاجبين بإستخدام فرشاة مائلة، وضعي العجينة على الحاجب بالكامل من الأمام الى الخلف، وتأكدي أنه تم وضع طبقة كثيفة على الحاجب.

باستخدام أعواد القطن قومي بإزالة أي زيادات، ويفضل تخفيف العجينة من الأمام قليلًا حتى تعطي شكلًا طبيعيًا جذاب.

يترك الحنة حتى تجف تمامًا أو لمدة ١٥ دقيقة، ثم تغسل بالماء الفاتر.

يستمر لون الحنة على الحاجب مدة لا تقل عن ١٥ يوم.

طريقة تطبيق الحنة على الحواجب بالخطوات