اقوى وصفه لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت نهائياً بمكونات طبيعية من مطبخك

اقوى وصفه لتقشير الوجه، تحاول جميع الفتيات بشكل يومي القيام بروتين العناية بالبشرة، للحصول على بشرة نضرة ورائعة، وأولى خطوات روتين تقشير البشرة هي المقشرات، وقد يقمن بشراء مقشرات البشرة باهظة الثمن، فجميع الفتيات يعلمن ضرورة المواظبة على عملية تقشير الوجه؛ حيث أن عملية التقشير شديدة الأهمية لتفتيح البشرة وإزالة الجلد الميت والدهون الزائدة، لذلك سنخبركم اليوم بأهم المقشرات الطبيعية التي يمكنكِ صنعها في المنزل.

اقوى وصفه لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت

يمكن استخدام ماء الورد والشوفان في هذه الوصفة، حيث يتم مزج ملعقة كبيرة من الشوفان الخشن مع ملعقتين من ماء الورد، وملعقة من النشا ويتم تقليبه جيداً حتى نحصل على مزيج مناسب، وبعد ذلك يتم فرد المزيج على البشرة، ويرتك لمدة دقيقة واحدة، ثم قومي بفرك البشرة بحركات دائرية، وبعد ربع ساعة قومي بغسل البشرة بالماء البارد، ثم جففيها برفق شديد، ورطبيها بمرطبك المفضل.

مقشر للبشرة الحساسة

نحتاج في هذه الوصفة حوالي ربع كوب من زيت اللوز المر وملعقة من الشوفان الخشن، يتم مزج الخليط جيداً، وبعدها يوزع على الوجه، ثم يترك لمدة ثلث ساعة، ويتم شطف الوجه بالماء الدافئ ويليه الماء البارد.

افضل كريم مقشر ومبيض للبشرة

حتى تتمكني من عمل هذا المقشر تحتاجين إلى مكونات بسيطة، وهي ملعقة كبيرة من السكر الخشن، وملعقة من العسل، وملعقة من الردة (نخالة القمح) وكمية مناسبة من زيت الزيتون، يتم مزجهم سوياً، وبعدها توزع على البشرة، وتترك لمدة ربع ساعة، ثم تفرك بحركات دائرية وعكس اتجاه الجاذبية، أي من أسفل لأعلى، و يتم شطف البشرة بالماء.

مقشر للبشرة الدهنية المعرضة لحب الشباب

نحتاج في هذه الوصفة إلى ربع كوب من البن السادة، وشاي مغلي ويترك ليبرد لعجن الخليط، وملعقتين من السكر الخشن، ويتم مزج الخليط وتوزيعه على البشرة بالطريقة المعتادة، ويتم تدليك البشرة برفق، وشطفها بالماء البارد.