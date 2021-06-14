لن تصدقي النتيجة السحرية لكريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمموج وجعله خيوط حرير في 30 دقيقة

كريم بانثينول من افضل انواع الكريمات والمرطبات للبشرة، ولكن استخدمه الكثير من خبراء التجميل في فرد الشعر، وكان له نتائج مذهلة، وهذا ما جعل الكثير من الفتيات تسعى لمعرفة الطريقة الصحيحة لوضع كريم بانثينول على الشعر، وذلك يتم بإضافة إليه بعض الزيوت الطبيعية وسوف موضع طريقة فرد الشعر بالبانثينول

طريقة فرد الشعر بكريم بانثينول

يستخدم كريم البانثينول الان بعلاج الكثير من مشاكل الشعر، ويجعل الشعر ناعم خالي من اي تجاعيد، أو التقصف، والهيشان وذلك من خلال اتباع أيًا من الطرق التالية للإستخدام :

يمكن إضافة كريم البانثينول إلى الشامبو الخاص، والبلسم أيضًا بنسب متساوية ويستخدم مرتين في الأسبوع ويترك على الشعر فترة لا تقل عن ١٠ دقائق قبل الغسيل، ولكن إذا كان فروة الرأس دهنية فلا ينصح باستخدامه أكثر من مرة اسبوعيًا.

يمكن استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر بشكل آخر، وهو إضافة بعض أنواع الزيوت الطبيعية المعروف فوائدها للشعر، وهي كزيت الزيتون الطبيعي، أو زيت السمسم، أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع، وبعد خلطة الكريم بالزيت يوضع على الشعر، لمدة ساعتين، ويكرر هذه الوصفة بشكل أسبوعي.

يجب تكرار استخدام الكريم حتى تحصلي على نتائج مدهشة فهو يعالج فروة الرأس من القشرة، ويمتص دهون الرأس، مما يساعد على نمو الشعر بشكل أسرع.

شامبو البانثينول لفرد الشعر المجعد

لقد تم ظهور شامبو البانثينول، وهذا الشامبو يكون نتيجة هائلة خاصتًا لمن يعانون من الشعر المجعد، ويتم استخدام بالطريقة التالية:

في البداية لابد من غسيل الشعر جيدًا قبل وضع الشامبو حتى يستجيب، ويكون الشعر نظيفًا.

بعد ذلك قومي بغسل الشعر جيدًا بواسطة شامبو البانثينول، مع تدليك فروة الرأس عند وضعه.

اتركي الشامبو على الرأس لمدة ٥ دقائق، حتى يؤثر على فروة الرأس

اغسلي شعرك بالماء الفاتر

وبعد ذلك يفضل أن تضعي زيت طبيعي للشعر حتى يرطب الشعر.

لا ينصح باستخدام شامبو بانثينول الا بعد اختبار على مكان من الشعر بسيط، وذلك للتأكد من حساسية الشعر.