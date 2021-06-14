أقوى خلطة لتنعيم الشعر الخشن المجعد والجاف من أول مرة

أقوى خلطة لتنعيم الشعر ، فرد الشعر الخشن المجعد الجاف وجعله ناعماً لم يعد من الأمور المستحيلة، حيث كانت الطريقة الوحيدة لفرد الشعر وتنعيمه هي استخدام الكيراتين أو البروتين، مما يشكل تطلفة باهظة وأيضاً يدمر الشعر، أخبرنا الهديد من خبراء التجميل عن عدد كبير من الوصفات المنزلية الآمنة تماماَ والتي لها دور فعال في تنعيم الشعر وفرده، وذلك باستخدام مواد من مطبخك تغذي الشعر وتقويه، كما تعمل بفاعلية تامة على فرد الشعر وتقليل الهيشان، وتعطي مظهر نهائي وكأنه بروتين طبيعي، ويعد النشا هو المكون الأهم في وصفتنا اليوم.

أقوى خلطة لتنعيم الشعر

النشا يعد من المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل، والتي لها تأثير السحر في فرد الشعر وتنعيم الشعر الخشن المجعد، كما أن زبدة الشيا وكريم نخاع أنثى الجمل، قد أثبتوا فاعلية كبيرة في تنعيم الشعر وترطيبه وفرده بأمان تام، والوصفة اليوم سهلة وهي:

المكونات

5 ملاعق كبيرة من نخاع أنثى الجمل وهو متوفر عند العطار.

3 ملاعق من زبدة الشيا.

5 ملاعق من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الخميرة.

طريقة التحضير

قومي بوضع زبدة الشيا مع نخاع أنثى الجمل في المايكرويف أو حمام ماء ساخن حتى يصبح المزيج سائلاً.

أضيفي النشا وزيت الزيتون قلبي المزيج جيداً حتى تمام التجانس.

اتركي الخليط ليبرد تماماً.

مشطي شعرك وافرديه.

وزعي المزيج على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

يترك المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة، مع وضع فوطة ساخنة أو البونيه الحراري.

قومي بشطف الشعر بالماء البارد فقط للتخلص من بقايا الوصفة.

بروتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

تعتمد تلك الوصفة على استخدام الزيوت الطبيعية، فمنها وصفة مغذية للشعر وأيضاً تعد بديل قوي للبروتين، ومن أهم الزيوت التي نحتاج إليها هي زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت دوار الشمس، وزيت السمسم، وطريقة العمل كالآتي:

خطوات التحضير