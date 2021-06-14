طريقة عمل كيكة الفواكه المجففة بخطوات بسيطة من أحلى أنواع الكيك

تتميز كيكة الفواكه المجففة بطعم رائع ومحبب للكبار والصغار، ويمكن تقديمها بجانب الشاى والقهوة في كل الأوقات، وتسمي أيضا باسم الكيكة الإنجليزية نسبة إلى أصلها، الكيك من الحلويات سهلة التحضير التى لاتستغرق وقت عند إعدادها، ولكن يجب مراعاة دقة المقادير وطريقة التحضير، سوف نستخدم الفواكه المجففة والزبيب والكريز في صنع هذه الكيك، ولذلك فهى تتمتع بمذاق مختلف عن أى كيك آخر، كما أنها تحتوى على قيمة غذائية عالية ومتنوعة، وتمتاز بشكل شهي وجميل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة الفواكه المجففة. مكونات عمل كيكة الفواكه المجففة مكونات عمل كيكة الفواكه المجففة سوف نقدم لكم مكونات ومقادير عمل الكيكة، وهى كالتالي:- كوب وربع دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

3 بيضات.

كوب إلاربع زبدة.

ربع كوب من عصير الفاكهة المفضلة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

بشر ليمونة.

كوب من الفواكه المجففة. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير كيكة الفواكه المجففة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل، وهى كالتالي:- نضرب الزبدة بالمضرب الكهربى مع إضافة كوب إلا ربع من السكر، حتى يصبح القوام كريمي وفاتح اللون. نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا، ونستمر في خفق المكونات مع بعضها. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم نضيف الدقيق تدريجياً مع التقليب بالمضرب اليدوي. نضيف ربع كوب من عصير الفاكهة المفضلة وبشر ليمونة. نضيف ملعقة دقيق على الفاكهة المجففة ونقلبها، وذلك حتى لا تسقط قطع الفاكهة في أسفل الكيكة. يمكن إضافة قطع من الزبيب والكريز إلى الفاكهة المجففة، مع مراعاة استخدام كوب معياري واحد من الخليط. نضيف كوب من الفاكهة المجففة إلى خليط الكيك، ونقلب المكونات مع بعضها. ندهن قالب الكيك المستطيل مع تبطينه بورق الزبدة. نضع الخليط في قالب الكيك المستطيل، ثم نضعه في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة ساعة. تقطع الكيكة بعد أن تبرد، ويمكن تزينها بالسكر البودرة. نصائح للحصول على كيكة ناجحة هناك بعض النصائح المهمة لنجاح الكيكة هي كما يلي:ـ نقوم بإشعال الفرن قبل الخبز بعشر دقائق.

إخراج البيض من الثلاجة قبل إعداد الكيكة بساعة، حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

نخلط الفواكه المجففة بملعقة دقيق، للتغلب على سقوطها في قاع الكيك.

استخدام كوب معيارى واحد من الفاكهة المجففة حتى لا تهبط الكيكة.

مراعاة عدم فتح الفرن قبل مرور ربع ساعة على الأقل. الوسوم

تتميز كيكة الفواكه المجففة بطعم رائع ومحبب للكبار والصغار، ويمكن تقديمها بجانب الشاى والقهوة في كل الأوقات، وتسمي أيضا باسم الكيكة الإنجليزية نسبة إلى أصلها، الكيك من الحلويات سهلة التحضير التى لاتستغرق وقت عند إعدادها، ولكن يجب مراعاة دقة المقادير وطريقة التحضير، سوف نستخدم الفواكه المجففة والزبيب والكريز في صنع هذه الكيك، ولذلك فهى تتمتع بمذاق مختلف عن أى كيك آخر، كما أنها تحتوى على قيمة غذائية عالية ومتنوعة، وتمتاز بشكل شهي وجميل، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة الفواكه المجففة. مكونات عمل كيكة الفواكه المجففة مكونات عمل كيكة الفواكه المجففة سوف نقدم لكم مكونات ومقادير عمل الكيكة، وهى كالتالي:- كوب وربع دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

3 بيضات.

كوب إلاربع زبدة.

ربع كوب من عصير الفاكهة المفضلة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

بشر ليمونة.

كوب من الفواكه المجففة. طريقة التحضير طريقة التحضير طريقة تحضير كيكة الفواكه المجففة سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت طويل، وهى كالتالي:- نضرب الزبدة بالمضرب الكهربى مع إضافة كوب إلا ربع من السكر، حتى يصبح القوام كريمي وفاتح اللون. نضيف البيض واحدة تلو الأخرى مع إضافة الفانيليا، ونستمر في خفق المكونات مع بعضها. نخلط الدقيق مع البيكنج بودر، ثم نضيف الدقيق تدريجياً مع التقليب بالمضرب اليدوي. نضيف ربع كوب من عصير الفاكهة المفضلة وبشر ليمونة. نضيف ملعقة دقيق على الفاكهة المجففة ونقلبها، وذلك حتى لا تسقط قطع الفاكهة في أسفل الكيكة. يمكن إضافة قطع من الزبيب والكريز إلى الفاكهة المجففة، مع مراعاة استخدام كوب معياري واحد من الخليط. نضيف كوب من الفاكهة المجففة إلى خليط الكيك، ونقلب المكونات مع بعضها. ندهن قالب الكيك المستطيل مع تبطينه بورق الزبدة. نضع الخليط في قالب الكيك المستطيل، ثم نضعه في الفرن على درجة حرارة 160 لمدة ساعة. تقطع الكيكة بعد أن تبرد، ويمكن تزينها بالسكر البودرة. نصائح للحصول على كيكة ناجحة هناك بعض النصائح المهمة لنجاح الكيكة هي كما يلي:ـ نقوم بإشعال الفرن قبل الخبز بعشر دقائق.

إخراج البيض من الثلاجة قبل إعداد الكيكة بساعة، حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

نخلط الفواكه المجففة بملعقة دقيق، للتغلب على سقوطها في قاع الكيك.

استخدام كوب معيارى واحد من الفاكهة المجففة حتى لا تهبط الكيكة.

مراعاة عدم فتح الفرن قبل مرور ربع ساعة على الأقل.

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