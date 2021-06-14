دلكي جسمك بملعقة الكركم السحرية لتبييض وتقشر وازالة الجلد الميت من الجسم كله من أول دقيقة

أهم ما تهتم به المرأة هو أن تظهر بجسم لا يوجد به أي اسمرار أو مشاكل، ولكي تحصلي على أفضل النتائج المبهرة يفضل استخدام الوصفات الطبيعية المفيدة، بدلًا من مستحضرات التجميل التي تعطي مفعول مؤقت، وتضر البشرة، ولذلك سوف نعرض لكي أهم الوصفات الطبيعية لتبيض الجسم وهي خلطة الكركم.

وصفة الكركم لتبييض الجسم

يوجد بعض الوصفات التي يدخل في مكوناتها الكركم المعروف بفوائده في تفتيح الجسم، والبشرة ومن أهم هذه الوصفات الآتي:

خلطة الكركم وعصير الليمون لتبييض الجسم

المكونات

٢ ملعقة من الكركم

٣ ملاعق صغيرة من الدقيق

عصير ليمون

كريم مرطب للجسم

طريقة التطبيق

قومي بوضع الكركم في طبق، ثم أضيفي اليه الطحين، وايضًا بعض القطرات من عصير الليمون، واخلطي المزيج، ثم أضيفي الكريم ومع إضافة الكريم استمري بالتقليب البطيئ، حتى تحصلي على خليط كريمي.

طبقي الماسك على الجسم وخاصتًا الاماكن الداكنة، التي ترغبين في تفتيحها.

خلطة الكركم مع العسل لتفتيح الجسم

هذه الخلطة من افضل واسرع الخلطات فهي تفتح، وتساعد في تنعيم الجسم ايضًا، وطريقة تطبيقها كالأتي.

المكونات

٤ ملاعق كبار من الكركم

٣ ملاعق من العسل النحل

طريقة التطبيق

قومي بخلط المكونات بشكل يجعلهم متجانسين

بعد ذلك ضعي هذه العجينة على الأماكن التي يراد تفتيحها، ويمكن استخدامه على الأماكن الحساسة أيضًا

بعد وضعه يترك مدة لا تقل عن 30 دقيقة

ومن ثم يغسل الجسم جيدًا بالماء الفاتر.

خلطة الكركم وماء الورد

من أهم وصفات تفتيح اسمرار الجسم، وتنعيمه وتستخدم قبل الاستحمام وهي كالأتي:

المكونات

نصف كوب من مسحوق الكركم

نصف كوب من ماء الورد

٥ ملاعق من زيت الزيتون

٥ ملاعق من السكر

طريقة التحضير

ضعي كل المكونات في إناء عميق واخلطيهم جيدًا، يوزع هذا الخليط على الجسم، وخاصتًا على الأماكن المراد تفتيحها، ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تقومي بالاستحمام بالماء.