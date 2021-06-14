خلطات فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي والحصول على شعر ناعم كالحرير من أول مرة

يوجد العديد من الطرق التي يمكن أن تحل مشكلة الشعر المجعد وتساعد على الوصول إلى شعر ناعم كالحرير في فترة قصيرة وبكل سهولة، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وتقصفه، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة وصفة كيراتين طبيعي يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة لفرد الشعر الخشن والحصول عليه ناعم من أول استخدام، وتعتبر من الطرق الطبيعية الغير مكلفة أبداً، كما أنها آمنة تماماً على صحة الشعر. فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي مكونات الوصفة: ثمرة من الموز الطازجة.

كمية قليلة من زيت جوز الهند، ويمكن استبداله بزيت الزيتون. طريقة تطبيق الوصفة: أولاً يجب أن نهرس الموزة بشكل جيد جداً حتى نحصل على قوام ناعم.

ونقوم بإضافة لها الزيت الطبيعي ونقلب المكونين مع بعضهما جيداً حتى يتجانسوا.

بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نغطيه بالغطاء البلاستيكي المخصص للشعر.

ونتركه كذلك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت، نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على شعر ناعم كالحرير. وصفة كيراتين طبيعية لفرد الشعر وصفة كيراتين طبيعية لفرد الشعر مكونات الوصفة: عدد 2 بيضة.

4 ملعقة من زيت الزيتون. طريقة تطبيق هذه الوصفة: نقوم بخفق البيض جيداً، ونضيف له زيت الزيتون.

نخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يتجانسوا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط على الفروة ونوزعه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نستخدم مشط خشب لتمشيط الشعر وتوزيع الخليط بشكل جيد.

ثم نغطيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو للتخلص من رائحة البيض.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوب بها. الوسوم

يوجد العديد من الطرق التي يمكن أن تحل مشكلة الشعر المجعد وتساعد على الوصول إلى شعر ناعم كالحرير في فترة قصيرة وبكل سهولة، ولكنها تحتوي على مواد كيميائية تسبب تلف الشعر وتقصفه، ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة وصفة كيراتين طبيعي يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة لفرد الشعر الخشن والحصول عليه ناعم من أول استخدام، وتعتبر من الطرق الطبيعية الغير مكلفة أبداً، كما أنها آمنة تماماً على صحة الشعر. فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي فرد الشعر بالكيراتين الطبيعي مكونات الوصفة: ثمرة من الموز الطازجة.

كمية قليلة من زيت جوز الهند، ويمكن استبداله بزيت الزيتون. طريقة تطبيق الوصفة: أولاً يجب أن نهرس الموزة بشكل جيد جداً حتى نحصل على قوام ناعم.

ونقوم بإضافة لها الزيت الطبيعي ونقلب المكونين مع بعضهما جيداً حتى يتجانسوا.

بعد ذلك نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

نغطيه بالغطاء البلاستيكي المخصص للشعر.

ونتركه كذلك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

بعد مرور الوقت، نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء والشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على شعر ناعم كالحرير. وصفة كيراتين طبيعية لفرد الشعر وصفة كيراتين طبيعية لفرد الشعر مكونات الوصفة: عدد 2 بيضة.

4 ملعقة من زيت الزيتون. طريقة تطبيق هذه الوصفة: نقوم بخفق البيض جيداً، ونضيف له زيت الزيتون.

نخلط المكونين مع بعضهما البعض بشكل جيد حتى يتجانسوا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط على الفروة ونوزعه على الشعر كله من الجذور إلى الأطراف.

نستخدم مشط خشب لتمشيط الشعر وتوزيع الخليط بشكل جيد.

ثم نغطيه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم نغسله جيداً بالماء والشامبو للتخلص من رائحة البيض.

يمكن تكرار هذه الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوب بها.

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