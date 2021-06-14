في 15دقيقة تبييض وتفتيح منطقة البكيني وبين الفخذين للعروسة قبل الزفاف

السيدات حول العالم يعانون من مشاكل اسمرار المناطق الحساسة في الجسم، وذلك بسبب قلة التهوية التي تحصل عليها ورغم قلة التهوية فإن الرطوبة بها عالية ودائمًا رطبة، لذلك تبحث السيدات عن طرق مناسبة لتبييض المناطق الحساسة، فمنهم من يرغب استخدام الوصفات الطبيعية ولكنها تستغرق وقت طويل في الحصول على النتائج المطلوبة على عكس الوصفات الكيميائية المضرة للبشرة.

وصفات لتبييض المناطق الحساسة

المكونات الحمضية واحتواء الليمون على فيتامين سي، يعزز من ظهور خلايا جديدة.

المكونات

نشا

عصير الليمون

زبادي

طريقة التطبيق

خلط المكونات جميعها جيدًا.

وضع الخليط على المناطق الحساسة برفق.

ترك الخليط لمدة عشرين دقيقة.

شطفها بالمياه الدافئة والغسول الخاص بها.

وصفة بيكربونات الصوديوم

تعد من المواد الطبيعية التي تزيل الجلد الميت، وتوازن الرقم الهيدروجيني في المناطق الحساسة.

المكونات

مياه

بيكربونات الصوديوم

طريقة التطبيق

خلط المكونات جميعها جيدًا.

وضع الخليط على المناطق الحساسة برفق.

شطفها بالمياه الدافئة ثم المياه البارد.

وصفة البابايا

المكونات

فاكهة البابايا

طريقة التطبيق

هرس الفاكهة جيدًا.

وضع الخليط على المناطق الحساسة برفق.

ترك الخليط لمدة خمسة عشر دقيقة.

شطفها بالمياه الدافئة والغسول الخاص بها.

وصفة الخيار

المكونات

الخيار

طريقة التطبيق

هرس الخيار حتى الحصول على العصير.

وضع الخليط على المناطق الحساسة برفق.

ترك الخليط لمدة عشر دقائق دقيقة.

شطفها بالمياه الدافئة ثم الباردة والغسول الخاص بها.

وصفة الطماطم

المكونات

حبة طماطم

طريقة التطبيق

قطع الطماطم إلى نصفين.

فرك النصف على المناطق الحساسة برفق.

استمرار الفرك لمدة عشر دقائق.

شطفها بالمياه الدافئة والغسول الخاص بها.

وصفة خشب الصندل

المكونات

خيار

عصير الليمون

خشب الصندل

طريقة التطبيق