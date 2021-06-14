في 5 دقائق طريقة احمرار الشفايف في المنزل بدون روج وازالة السواد لشفايف وردية وجذابة

الشفايف هي من أهم علامات الجمال لدى المرأة، ولذلك تحرص كل امرأة أن تظهر بشكل جذاب وجميل، لذلك نقدم لكل امرأة تسعى للحصول على شفايف ناعمة ملونة طبيعيًا باللون الأحمر، بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير بالتفصيل في هذا المقال.وصفة الليمون والجلسرين والعسل لاحمرار الشفايف طبيعي
سوف نقدم مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية التي تعطي الشفايف لون أحمر طبيعيًا بدون استخدام أي مستحضرات كيميائية وهي كالأتي:
المكونات
- ملعقة من عصير الليمون المركز
- نصف ملعقة صغيرة جلسرين
- نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض
طريقة التطبيق
- قومي بوضع كل المكونات مع بعض، وخلطهم جيدًا
- بعد ذلك ادهني من هذا الخليط على الشفايف يومياً، حتى تحصلي على ماهو مطلوب واللون المناسب لشفايفك.
المكونات
- ٣ ملاعق من مسحوق الكركم
- قطرات من اللبن تتناسب مع الكركم
طريقة التطبيق
- اخلطي كل المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة، وضعيها على شفايفك جيدًا، واتركيها لمدة ٥ دقائق وبعد ذلك اغسلى شفايفك جيدًا بالماء البارد
- يفضل تكرار الوصفة لمدة ثلاث أو أربع مرات خلال الأسبوع، حتى تحصلي على نتيجة مدهشة.
طريقة التحضير
- اغمسي قطعة من القطن ومعقمة داخل كوب به خل تفاح
- ضعي هذه القطنة على شفايفك لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك اغسليها بالماء البارد
- هذه الوصفة يفضل أن تتكرر مرتين في اليوم حتى الحصول على اللون المناسب والنتيجة التي تتمنيها
المكونات
- كمية بسيطة من حبوب الرمان
- ٢ ملعقة من الفازلين
طريقة التحضير
- اخلطي كل المكونات جيدًا، و اهرسي حبوب الرمان جيدًا مع الفازلين.
- بعد ذلك قومي يوميًا بوضع هذه المكونات على الشفاف، بدلًا من استخدام أي مستحضرات أخرى، وسوف تفاجئين من النتيجة.
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الشفايف هي من أهم علامات الجمال لدى المرأة، ولذلك تحرص كل امرأة أن تظهر بشكل جذاب وجميل، لذلك نقدم لكل امرأة تسعى للحصول على شفايف ناعمة ملونة طبيعيًا باللون الأحمر، بعض الوصفات الطبيعية سهلة التحضير بالتفصيل في هذا المقال.وصفة الليمون والجلسرين والعسل لاحمرار الشفايف طبيعي
سوف نقدم مجموعة من أهم الوصفات الطبيعية التي تعطي الشفايف لون أحمر طبيعيًا بدون استخدام أي مستحضرات كيميائية وهي كالأتي:
المكونات
- ملعقة من عصير الليمون المركز
- نصف ملعقة صغيرة جلسرين
- نصف ملعقة صغيرة من العسل الأبيض
طريقة التطبيق
- قومي بوضع كل المكونات مع بعض، وخلطهم جيدًا
- بعد ذلك ادهني من هذا الخليط على الشفايف يومياً، حتى تحصلي على ماهو مطلوب واللون المناسب لشفايفك.
المكونات
- ٣ ملاعق من مسحوق الكركم
- قطرات من اللبن تتناسب مع الكركم
طريقة التطبيق
- اخلطي كل المكونات جيدًا حتى الحصول على عجينة، وضعيها على شفايفك جيدًا، واتركيها لمدة ٥ دقائق وبعد ذلك اغسلى شفايفك جيدًا بالماء البارد
- يفضل تكرار الوصفة لمدة ثلاث أو أربع مرات خلال الأسبوع، حتى تحصلي على نتيجة مدهشة.
طريقة التحضير
- اغمسي قطعة من القطن ومعقمة داخل كوب به خل تفاح
- ضعي هذه القطنة على شفايفك لمدة خمس دقائق، وبعد ذلك اغسليها بالماء البارد
- هذه الوصفة يفضل أن تتكرر مرتين في اليوم حتى الحصول على اللون المناسب والنتيجة التي تتمنيها
المكونات
- كمية بسيطة من حبوب الرمان
- ٢ ملعقة من الفازلين
طريقة التحضير
- اخلطي كل المكونات جيدًا، و اهرسي حبوب الرمان جيدًا مع الفازلين.
- بعد ذلك قومي يوميًا بوضع هذه المكونات على الشفاف، بدلًا من استخدام أي مستحضرات أخرى، وسوف تفاجئين من النتيجة.
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