صابونة الجلسرين ، تعد من أفضل أنواع صابون العناية بالبشرة، ويوجد العديد من العلامات التجارية التي تقدم الصابونة بأشكال مختلفة، ولا أحد يستطيع أن ينكر فوائدها للبشرة، واليوم سنخبركم بطريقة صُنعها في المنزل بمكونات بسيطو بل وإضافة بعض المكونات لها، كي تصبح مغذية للبشرة، ومحفزة لإنتاج الكولاجين في الوجه، وسوف نخبركم طريقة صنع صابونة الجلسرين الشفاف في البيت للتخلص من التجاعيد وتنعيم وتفتيح البشرة بأمان تام.مكونات صنع صابونة الجلسرين الشفاف
المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي كالتالي:
- صابونة جلسرين من أي نوع مفضل لديكِ.
- كمية مناسبة من الجلسرين.
- كمية مناسبة من زيت الورد.
- قومي بتقطيع صابون الجلسرين إلى مكعبات صغيرة.
- في حمام مائي ساخن أو باستخدام المايكروويف، ضعي مكعبات الصابون مع زيت الورد والقليل من الجلسرين.
- سيصبح المزيج سائلاً، قومي بصبه في القوالب السيليكون المخصصة للكب كيك واتركيه حتى يبرد تماماً.
- في حال لم يكن لديكِ قوالب يمكنكِ وضعا في صينية أو طبق، وتقطيعها عندما تبرد، ثم توضع في برطمان للاستخدام.
يمكن صنعها بكل سهولة للاستفادة من فوائد زيت اللوز المر للبشرة، والمكونات كالتالي:
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
- صابونة جلسرين مقطعة مكعبات.
- ملعقة من زيت الورد.
- في المايكروويف أو في حمام مائي ساخن، ضعي الصابون المبشور أو المقطع مكعبات.
- أضيفي إليه زيت اللوز المر، وقلبي، ثم صبي المزيج في القالب.
- يترك حتى يهدأ تماماً ويبرد ويصبح ذو قوام صلب.
- يمكن استخدامه للاستحمام أو للبشرة، وستلاحظين نتائج مذهلة.
لها فوائد عديدة جعلتها الأولى في العناية بالبشرة، ومن هذه الفوائد:
- ترطيب البشرة بشكل عميق.
- مع الاستخدام المستمر تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الوجه، مما يعمل على التخلص من جميع الخطوط الدقيقة.
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صابونة الجلسرين ، تعد من أفضل أنواع صابون العناية بالبشرة، ويوجد العديد من العلامات التجارية التي تقدم الصابونة بأشكال مختلفة، ولا أحد يستطيع أن ينكر فوائدها للبشرة، واليوم سنخبركم بطريقة صُنعها في المنزل بمكونات بسيطو بل وإضافة بعض المكونات لها، كي تصبح مغذية للبشرة، ومحفزة لإنتاج الكولاجين في الوجه، وسوف نخبركم طريقة صنع صابونة الجلسرين الشفاف في البيت للتخلص من التجاعيد وتنعيم وتفتيح البشرة بأمان تام.مكونات صنع صابونة الجلسرين الشفاف
المكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وهي كالتالي:
- صابونة جلسرين من أي نوع مفضل لديكِ.
- كمية مناسبة من الجلسرين.
- كمية مناسبة من زيت الورد.
- قومي بتقطيع صابون الجلسرين إلى مكعبات صغيرة.
- في حمام مائي ساخن أو باستخدام المايكروويف، ضعي مكعبات الصابون مع زيت الورد والقليل من الجلسرين.
- سيصبح المزيج سائلاً، قومي بصبه في القوالب السيليكون المخصصة للكب كيك واتركيه حتى يبرد تماماً.
- في حال لم يكن لديكِ قوالب يمكنكِ وضعا في صينية أو طبق، وتقطيعها عندما تبرد، ثم توضع في برطمان للاستخدام.
يمكن صنعها بكل سهولة للاستفادة من فوائد زيت اللوز المر للبشرة، والمكونات كالتالي:
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.
- صابونة جلسرين مقطعة مكعبات.
- ملعقة من زيت الورد.
- في المايكروويف أو في حمام مائي ساخن، ضعي الصابون المبشور أو المقطع مكعبات.
- أضيفي إليه زيت اللوز المر، وقلبي، ثم صبي المزيج في القالب.
- يترك حتى يهدأ تماماً ويبرد ويصبح ذو قوام صلب.
- يمكن استخدامه للاستحمام أو للبشرة، وستلاحظين نتائج مذهلة.
لها فوائد عديدة جعلتها الأولى في العناية بالبشرة، ومن هذه الفوائد:
- ترطيب البشرة بشكل عميق.
- مع الاستخدام المستمر تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الوجه، مما يعمل على التخلص من جميع الخطوط الدقيقة.
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