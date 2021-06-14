أسرع وأسهل وصفة لعمل الكبدة الاسكندراني على طريقتها الأصلية والحصول على طعم زي المحلات

يوجد الكثير من طرق تحضير الكبدة حسب كل مكان، ومن أشهرها هي الكبدة الاسكندراني، والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاج إليها الجسم، ومن أكثر المعادن الغنية بها هو الحديد، ولذلك يجب على الجميع تناول الكبدة على الأقل مرة في الأسبوع للحصول على هذه العناصر، ولعلاج الأنيميا، وسوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها زي المحلات بالظبط ونعرفكم على أهم الأسرار والتكات للحصول على ألذ مذاق. مكونات عمل الكبدة الاسكندراني نصف كيلو من الكبدة البقري.

حبتان من الفلفل الأخضر الشطة.

حبة من الفلفل الأحمر الشطة.

ثلاثة ملاعق كبار من الثوم المفروم.

ثلاثة ملاعق كبار من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ثلاثة ملاعق كبار من الزيت. طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات أولاً جب غسل الكبدة بالماء بشكل جيد، ويمكن أن ننقعها بالماء والملح لمدة نصف ساعة.

في وعاء نضع الملح والفلفل والكمون والكزبرة والثوم المهروس وعصير الليمون والخل والكمون والشطة.

نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نترك هذا الخليط جانباً لمدة على الأقل 30 دقيقة.

ثم نقوم بتصفية الكبدة من الماء جيداً، ونضعها في التتبيلة التي تم تحضيرها.

نترك الكبدة في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة لكي تأخذ الطعم.

في طاسة واسعة نضع ملعقتين من الزيت، ونتركها على النار حتى يسخن الزيت.

ثم نقوم بإضافة الكبدة.

يجب التقليب بشكل مستمر لكي لا تحترق الكبدة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأحمر والأخضر، ونقلب جيداً.

إذا كنتم لا ترغبون في المذاق الحار يمكن استبدال الفلفل الشطة بالفلفل العادي.

يصبح جاهز للتقديم مع طحينة. مكونات عمل الكبدة الاسكندرانيطريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات الوسوم

يوجد الكثير من طرق تحضير الكبدة حسب كل مكان، ومن أشهرها هي الكبدة الاسكندراني، والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاج إليها الجسم، ومن أكثر المعادن الغنية بها هو الحديد، ولذلك يجب على الجميع تناول الكبدة على الأقل مرة في الأسبوع للحصول على هذه العناصر، ولعلاج الأنيميا، وسوف نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لتحضيرها زي المحلات بالظبط ونعرفكم على أهم الأسرار والتكات للحصول على ألذ مذاق. مكونات عمل الكبدة الاسكندراني نصف كيلو من الكبدة البقري.

حبتان من الفلفل الأخضر الشطة.

حبة من الفلفل الأحمر الشطة.

ثلاثة ملاعق كبار من الثوم المفروم.

ثلاثة ملاعق كبار من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة شطة.

ثلاثة ملاعق كبار من الزيت. طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات أولاً جب غسل الكبدة بالماء بشكل جيد، ويمكن أن ننقعها بالماء والملح لمدة نصف ساعة.

في وعاء نضع الملح والفلفل والكمون والكزبرة والثوم المهروس وعصير الليمون والخل والكمون والشطة.

نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها.

نترك هذا الخليط جانباً لمدة على الأقل 30 دقيقة.

ثم نقوم بتصفية الكبدة من الماء جيداً، ونضعها في التتبيلة التي تم تحضيرها.

نترك الكبدة في التتبيلة لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة لكي تأخذ الطعم.

في طاسة واسعة نضع ملعقتين من الزيت، ونتركها على النار حتى يسخن الزيت.

ثم نقوم بإضافة الكبدة.

يجب التقليب بشكل مستمر لكي لا تحترق الكبدة.

بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأحمر والأخضر، ونقلب جيداً.

إذا كنتم لا ترغبون في المذاق الحار يمكن استبدال الفلفل الشطة بالفلفل العادي.

يصبح جاهز للتقديم مع طحينة. مكونات عمل الكبدة الاسكندرانيطريقة تحضير الكبدة الاسكندراني زي المحلات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع وأسهل وصفة لعمل الكبدة الاسكندراني على طريقتها الأصلية والحصول على طعم زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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