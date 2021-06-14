أفضل طريقة تحضير السمك المشوي الصحي في الفرن بطعم أحلى وألذ من الجاهز

يعد السمك المشوي من الوجبات الشهية والمفيدة للكبار والأطفال حيث الأسماك من الوجبات الصحية التي يجب تناولها باستمرار لاحتوائها على الكثير من المعادن الغذائية والفيتامينات ويوجد الكثير من الطرق المتنوعة لتحضير الأسماك والمأكولات البحرية فيوجد السمك المقلي وصينية السمك بالصلصة ولكن أفضلهم على الإطلاق طريقة السمك المشوي، حيث طريقة القلي في الزيت تفقد بعض فوائد السمك وتزيد من معدل الكوليسترول ولكن السمك المشوي غني بالمعادن الغذائية وأوميجا 3 الضروري لترطيب الجسم والشعر وتقويته وإليك أفضل طريقة لتحضير السمك المشوي في الفرن. طريقة عمل السمك المشوي في الفرن طريقة عمل السمك المشوي في الفرن يمكنك تحضير السمك المشوي بطعم رائع والاستغناء عن الوجبات الجاهزة ما عليك سوى اتباع الآتي مكونات السمك المشوي في الفرن كيلو من السمك (النوع المفضل لديك).

5 فصوص من الثوم.

ملعقتين من الملح الأبيض.

ثمرتان من البصل.

عودان من الكرفس.

رشة فلفل أسود.

يمكنك إضافة عيدان الأعشاب طبيعية مثل بقدونس أو كزبرة أو النعناع أو الشبت على حسب الرغبة.

ورقتين من ورق لورا.

ربع كأس من الماء.

2 ثمرة من فلفل الأحمر.

شرائح من الليمون طريقة تحضير السمك المشوي في الفرن اغسلي السمك بالماء الجاري وقومي بتنظيفه وكشط القشور الخارجية وقصي منطقة البطن لتنظيفه من الداخل جيدًا تحت الماء الجاري. انقعي السمك في ماء بالملح والقليل من الدقيق لمدة ساعتين على الأقل. انشلي السمك من الماء واشطفيه جيدًا وضعي السمك في مصفاة وقومي بتحضير تتبيله السمك. ضعي في وعاء جميع التوابل وعصير الليمون وزيت والملح والفلفل وقلبيهم جيدًا ثم وزعي التتبيله على السمك من الداخل والخارج. احضري صينية وقومي بوضع البصل والطماطم والثوم والكرفس والسمك بجانبهم وشرائح الليمون ثم قومي بإدخاله في فرن ساخن من قبل. ضعي غطاء الألومنيوم على السمك المشوي لمدة ساعة إلا ربع ثم أزيلي ورق الألمنيوم لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه. يقدم السمك المشوي ساخنًا. مكونات السمك المشوي في الفرنطريقة تحضير السمك المشوي في الفرن الوسوم

يعد السمك المشوي من الوجبات الشهية والمفيدة للكبار والأطفال حيث الأسماك من الوجبات الصحية التي يجب تناولها باستمرار لاحتوائها على الكثير من المعادن الغذائية والفيتامينات ويوجد الكثير من الطرق المتنوعة لتحضير الأسماك والمأكولات البحرية فيوجد السمك المقلي وصينية السمك بالصلصة ولكن أفضلهم على الإطلاق طريقة السمك المشوي، حيث طريقة القلي في الزيت تفقد بعض فوائد السمك وتزيد من معدل الكوليسترول ولكن السمك المشوي غني بالمعادن الغذائية وأوميجا 3 الضروري لترطيب الجسم والشعر وتقويته وإليك أفضل طريقة لتحضير السمك المشوي في الفرن. طريقة عمل السمك المشوي في الفرن طريقة عمل السمك المشوي في الفرن يمكنك تحضير السمك المشوي بطعم رائع والاستغناء عن الوجبات الجاهزة ما عليك سوى اتباع الآتي مكونات السمك المشوي في الفرن كيلو من السمك (النوع المفضل لديك).

5 فصوص من الثوم.

ملعقتين من الملح الأبيض.

ثمرتان من البصل.

عودان من الكرفس.

رشة فلفل أسود.

يمكنك إضافة عيدان الأعشاب طبيعية مثل بقدونس أو كزبرة أو النعناع أو الشبت على حسب الرغبة.

ورقتين من ورق لورا.

ربع كأس من الماء.

2 ثمرة من فلفل الأحمر.

شرائح من الليمون طريقة تحضير السمك المشوي في الفرن اغسلي السمك بالماء الجاري وقومي بتنظيفه وكشط القشور الخارجية وقصي منطقة البطن لتنظيفه من الداخل جيدًا تحت الماء الجاري. انقعي السمك في ماء بالملح والقليل من الدقيق لمدة ساعتين على الأقل. انشلي السمك من الماء واشطفيه جيدًا وضعي السمك في مصفاة وقومي بتحضير تتبيله السمك. ضعي في وعاء جميع التوابل وعصير الليمون وزيت والملح والفلفل وقلبيهم جيدًا ثم وزعي التتبيله على السمك من الداخل والخارج. احضري صينية وقومي بوضع البصل والطماطم والثوم والكرفس والسمك بجانبهم وشرائح الليمون ثم قومي بإدخاله في فرن ساخن من قبل. ضعي غطاء الألومنيوم على السمك المشوي لمدة ساعة إلا ربع ثم أزيلي ورق الألمنيوم لمدة ربع ساعة حتى يحمر الوجه. يقدم السمك المشوي ساخنًا. مكونات السمك المشوي في الفرنطريقة تحضير السمك المشوي في الفرن

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