طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة في البيت سر نجاح بسبوسة الحلواني

طريقة عمل البسبوسة المكرملة، البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً طوال أيام السنة، ولكن الكثير من ربات البيوت يحاولون صنع البسبوسة بنفس المذاق الموجود في محلات الحلويات، لكن لا تنجح أغلب هذه المحاولات ولا يتم الحصول على نفس الطعم وهنا نقدم لكم طريقة ممتازة وبسيطة جدا لعمل البسبوسة في المنزل بنفس طريقة تحضيرها في محلات الحلويات المشهورة. طريقة عمل البسبوسة المكرملة طريقة عمل البسبوسة المكرملة المكونات كوبين من السميد الناعم.

كوب من السكر.

كوب من الزبادي أو اللبن.

ربع كوب من الذرة.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فستق للتزيين. سر نجاح بسبوسة الحلواني نحضر طبق كبير ونضع فيه جميع المكونات الجافة وهي السميد والسكر وجوز الهند والملح والبيكنج بودر ونقلبهم بخفة.

نقوم بإضافة الزيت والزبدة إلى المكونات السابقة وتقلب جيداً حتى يمتزجا مع جميع المكونات.

نضيف الزبادي إلى الخليط السابق ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة أو الزيت ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نوزع خليط البسبوسة في الصينية بالتساوي ثم نقطع البسبوسة حسب الرغبة ونرش عليها الفستق ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

ندخل صينية البسبوسة الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك نحمر وجه البسبوسة عن طريق فتح الشواية.

نقوم بتحضير القطر مباشرة بعد ادخال البسبوسة الفرن حتى يتم صبه عليها بمجرد خروجه من الفرن وبجب أن يكون القطر ساخن جداً حتى تنجح البسبوسة. طريقة عمل شربات الحلويات بقوامة المتماسك يتم وضع كوبان من السكر وكوب ونصف من الماء في قدر مناسب ثم نرفعهم على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف عصير نصف ليمونة ونترك القطر يغلي لمدة عشر دقائق.

نرفع القطر من على النار ونضيف له ملعقة صغيرة من الفانيلا وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

نخرج البسبوسة من الفرن ونوزع عليها القطر الساخن بالتدريج، ثم نغطيها بورق ألومنيوم ونتركها داخل الفرن دون إشعال حتى تبرد تماماً ثم نخرجها ونقطعها لنقوم بتقديمها. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة سر نجاح بسبوسة الحلوانيطريقة عمل شربات الحلويات بقوامة المتماسكمكونات عمل البسبوسة بالقشطة قومي بمزج كوبين من السميد مع نصف كوب من السمنة، وضعي عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر واضيفي كوب من اللبن الزبادي مع ربع كوب من جوز الهند ونصف كوب من السكر وامزجي جميع المكونات جيدا، ثم قومي بوضع نصف المزيج في صنية ثم قومي بوضع القشطة فوق الطبقة الأولي من البسبوسة ثم قومي بوضع باقي الخليط في الصينية، ثم قومي بإدخال الصينية في الفرن لمدة نص ساعة، ثم قومي بعد ذلك بوضع الشربات علي البسبوسة. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة المكرملة، البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي نحب تناولها جميعاً طوال أيام السنة، ولكن الكثير من ربات البيوت يحاولون صنع البسبوسة بنفس المذاق الموجود في محلات الحلويات، لكن لا تنجح أغلب هذه المحاولات ولا يتم الحصول على نفس الطعم وهنا نقدم لكم طريقة ممتازة وبسيطة جدا لعمل البسبوسة في المنزل بنفس طريقة تحضيرها في محلات الحلويات المشهورة. طريقة عمل البسبوسة المكرملة طريقة عمل البسبوسة المكرملة المكونات كوبين من السميد الناعم.

كوب من السكر.

كوب من الزبادي أو اللبن.

ربع كوب من الذرة.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

ثلاث ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

فستق للتزيين. سر نجاح بسبوسة الحلواني نحضر طبق كبير ونضع فيه جميع المكونات الجافة وهي السميد والسكر وجوز الهند والملح والبيكنج بودر ونقلبهم بخفة.

نقوم بإضافة الزيت والزبدة إلى المكونات السابقة وتقلب جيداً حتى يمتزجا مع جميع المكونات.

نضيف الزبادي إلى الخليط السابق ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة أو الزيت ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نوزع خليط البسبوسة في الصينية بالتساوي ثم نقطع البسبوسة حسب الرغبة ونرش عليها الفستق ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.

ندخل صينية البسبوسة الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك نحمر وجه البسبوسة عن طريق فتح الشواية.

نقوم بتحضير القطر مباشرة بعد ادخال البسبوسة الفرن حتى يتم صبه عليها بمجرد خروجه من الفرن وبجب أن يكون القطر ساخن جداً حتى تنجح البسبوسة. طريقة عمل شربات الحلويات بقوامة المتماسك يتم وضع كوبان من السكر وكوب ونصف من الماء في قدر مناسب ثم نرفعهم على النار.

عندما يبدأ الخليط بالغليان نضيف عصير نصف ليمونة ونترك القطر يغلي لمدة عشر دقائق.

نرفع القطر من على النار ونضيف له ملعقة صغيرة من الفانيلا وملعقة صغيرة من ماء الورد وملعقة كبيرة من الزبدة أو السمنة.

نخرج البسبوسة من الفرن ونوزع عليها القطر الساخن بالتدريج، ثم نغطيها بورق ألومنيوم ونتركها داخل الفرن دون إشعال حتى تبرد تماماً ثم نخرجها ونقطعها لنقوم بتقديمها. مكونات عمل البسبوسة بالقشطة سر نجاح بسبوسة الحلوانيطريقة عمل شربات الحلويات بقوامة المتماسكمكونات عمل البسبوسة بالقشطة قومي بمزج كوبين من السميد مع نصف كوب من السمنة، وضعي عليهم ملعقة صغيرة من البيكنج بودر واضيفي كوب من اللبن الزبادي مع ربع كوب من جوز الهند ونصف كوب من السكر وامزجي جميع المكونات جيدا، ثم قومي بوضع نصف المزيج في صنية ثم قومي بوضع القشطة فوق الطبقة الأولي من البسبوسة ثم قومي بوضع باقي الخليط في الصينية، ثم قومي بإدخال الصينية في الفرن لمدة نص ساعة، ثم قومي بعد ذلك بوضع الشربات علي البسبوسة.

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