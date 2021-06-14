اسهل طريقة عمل الخيار المخلل المقرمش فى المنزل بطريقة بسيطة وصحية

الخيار المخلل من أشهى المقبلات، التي يعشقها الكثير من الناس، وقد جعلوه شئ اساسي على كل مائدة، ولكن عند شرائه من المحلات يكون شئ مكلف، بالإضافة إلى اضطرار أصحاب المحلات إلى إضافة بعض المواد الضارة التي تعجل من نضجه، وذلك فمن الأفضل صناعتة في البيت بطرق صحية وآمنة.

طريقة عمل الخيار المخلل في المنزل

يمكنك الآن صناعة الخيار المخلل في البيت في وقت قصير جدًا، بتكاليف بسيطة، وبدون أي مجهود، والأهم أنها طريقة آمنة ومضمونة وهي كالأتي:

المقادير

كيلو خيار

٣ قرون فلفل حار

٣ حبات من الفلفل الرومي

ثوم فصوص

رشة حبة البركة

ربع زجاجة خل

نصف كوب من الماء

فلفل أسود

٥ ملاعق كبار من الملح

طريقة تجهيز المخلل

في البداية لابد من تنظيف الخيار جيدًا تصفيته

بعد ذلك قومي بفرم كل من الثوم مع الفلفل الحار وايضًا الفلفل الأسود مع اضافة الخل حتى نحصل على عجينة حارة

وبعد ذلك احضري برطمان زجاجي نظيف وضعي ربعه ماء

قطعي الخيار الي شرائح، والفلفل الرومي و خلطة الفلفل الحار وضعي كل هذه المكونات داخل البرطمان، ونضيف الملح

يغلق البرلمان جيدًا، ويترك خارج الثلاجة يومين وبعد ذلك يمكن وضعة في الثلاجة، وتناوله في أي وقت.

أسرع طريقة لعمل الخيار المخلل

من اسهل الطرق التي يتم بها عمل مخلل الخيار التي لاتزيد مدته عن يوم واحد فقط وهي تتم بهذه الخطوات البسيطة وهي:

المكونات

نصف كيلو خيار صغير الحجم

أربع ملاعق من الملح

إناء به ماء مغلي

٥ فصوص ثوم

ربع كوب من الخل

طريقة التحضير