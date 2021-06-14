سر ياباني فريد من نوعه لإزالة التجاعيد حول العين والعنق والجبهة بمكونات طبيعية، هناك العديد من أسرار الجمال التي تتوارثها الأجيال في بعض الدول خاصة الشرقية منها، والتي كانت تعتمد منذ قديم الأزل على عناصر طبيعية محددة تضمن استمرار جمال البشرة، وذلك لأن تلك العناصر تمد البشرة بالغذاء اللازم لمقاومة التجاعيد وشيخوخة البشرة وعوامل التقدم في العمر، اليوم نقدم لك سر من أسرار اليابانيات لشد البشرة وإزالة التجاعيد حول العين والعنق والجبهة، كما أنها تقضي على البقع الداكنة والتصبغات والنمش وكذلك تعمل على تفتيح البشرة وتوحد لونها.

خلطة إزالة التجاعيد حول العين والعنق والجبهة

مكونات هذه الخلطة اليابانية بسيطة ومتوفرة لدينا جميعاً، المكون الأول هو مقدار حزمة من البقدونس، فالبقدونس يعزز من إنتاج الكولاجين بالبشرة ويساعد في علاج آثار حب الشباب، يعمل على توحيد لون البشرة ويخلص الوجه من التجاعيد والرؤوس السوداء. احضري أيضا كوب من الماء بالاضافة إلى العناصر الثلاث التالية ملعقة كبيرة من نشاء الذرة، كبسولة فيتامين هـ، ملعقة من زيت الزيتون والذي يمكنك الاستغناء عنه أو إضافة زيت آخر.

كريم شد التجاعيد الياباني

يتم تحضير مقدار البقدونس ويغسل جيداً لإزالة الأتربة والترسبات ثم يقطع على هيئة قطع صغيرة إلى حد ما، بعدها استعيني بإناء فارغ قابل للطهي ويوضع به قطع البقدونس، ويضاف إلى الإناء كمية الماء ويوضع الإناء على نار هادئة حتى يغلي البقدونس جيداً لتحصلين على ماء أخضر اللون، بعد ذلك يوضع مغلي البقدونس في المطحنة الكهربائية ويتم طحنه جيداً للحصول على مطحون البقدونس، يتم بعد ذلك تصفية المطحون ووضعه في إناء قابل للطهي، ثم قومي بإضافة مقدار نشاء الذرة ويتم التقليب جيداً حتى تمام الامتزاج.

يوضع الإناء مرة أخرى على نار هادئة جداً مع التحريك المستمر دون توقف حتى يتم الحصول على قوام كريمي، بعد ذلك يرفع الإناء جانباً ويوضع الخليط في وعاء بعد أن يهدأ قليلا ثم ضيفي كبسولة فيتامين هـ وزيت الزيتون واخلطي جيداً. يطبق الكريم على بشرة نظيفة على الوجه بالكامل والرقبة أيضاً، ثم يترك على البشرة لمدة 20 دقيقة وستلاحظي النتيجة فور غسل الوجه من الكريم، تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع.

خلطة أخرى لمكافحة تجاعيد البشرة

ويمكنك استعمال هذه الوصفة التي تعتمد على نبات البقدونس أيضا لما له من فوائد لكل أنواع البشرة، يتم تحضير أوراق البقدونس ويتم فرمها وطحنها باستخدام المطحنة الكهربائية ثم قومي بإضافة ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي، ملعقتين من خل التفاح، ثم يتم خلط المكونات السابق ذكرها جيداً للحصول على كريم انسيابي ناعم، ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء جيداً بعد ذلك.