وصفة جارتي البكستانية لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي لشعر حرير

وصفة جارتي البكستانية لفرد الشعر الخشن، كيراتين طبيعي وآمن للشعر الخشن ليكون بمظهر أفضل، في محاولة للقضاء على أي تكسر، أو تجاعيد متواجدة بخصل الشعر، كما أن ما يلي ذكره من وصفات نستطيع من خلالها أن نكسب نوعية الشعر الخشن ملمس أكثر نعومة، وبأقل مقادير ممكنة، ومثل تلك الوصفات الطبيعية، ليست لها أي آثار جانبية تقع على الشعر، لأننا نقوم بالخلط لمجموعة مكونات طبيعية متلائمة مع بعضها البعض، وبنسب معينة، محسوبة، ومجربة.

وصفة جارتي البكستانية لفرد الشعر الخشن

من بين الوصفات الطبيعية الأكثر انتشار، والتي تعطي نتائج مذهلة على الشعر ما يلي بالنقاط التالية:

المكونات:

بيضة ونستخلص بياضها.

عدد ملعقتان زيت الزيتون.

ملعقتان مستخلص جوز الهند.

قطرات من الليمون.

نصف كوب من مكون مستخلص ماء جوز الهند.

نحضر الوعاء المناسب لخلط المكونات، ونقوم بوضع المكونات معًا بالكامل، ونخلط بشكل جيد ومستمر.

يصبح لدينا خليط مميز في قوامه، ويسهل الفرد له على الشعر.

يترك الخليط لنحو ثلث الساعة فوق الشعر.

بعد الانقضاء لمدة التطبيق، يغسل الشعر بالمياه الدافئة مع الكمية الملائمة من الشامبو.

الوصفة تمنح خصل الشعر قدر من الانسيابية، والنعومة الفائقة والتي

تيسر من التصفيف.

اقوي كيراتين طبيعي للشعرفرد الشعر الخشن بالنشا

المكونات:

ملعقتان مكون زبدة الشيا.

ملعقتان مكون ماء جوز الهند.

ملعقة ألوفيرا جل.

ملعقة زيت سمسم صغيرة.

قطرات فيتامين A

طريقة التحضير، والاستعمال: