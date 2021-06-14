حضري خلطة المحشي المشطشطة بكل سهولة وجهزي ألذ وأطيب أنواع المحاشي على سفرتك

يعتبر المحشي من أشهر الأطباق الرئيسية في المطبخ المصري والعربي، ويعتبر من أساسيات أي عزومة، ويوجد أنواع مختلفة منه مثل ورق العنب والباذنجان والفلفل والطماطم والبصل والكوسا، وغيرها من الأنواع الأخرى التي يبتكرها الأشخاص كل يوم، ويعتمد نجاح المحشي على الخلطة الأصلية، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم أسرار خلطة المحشي المشطشطة التي ستساعدكم في تحضير أطيب وألذ الأطباق على السفرة. مكونات عمل خلطة المحشي المشطشطة كيلو من الطماطم.

بصلتين كبار.

كيلو من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

كوب كبير من الشبت المفروم.

كوب كبير من لبقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الشطة.

8 ملاعق كبار من السمنة.

ملعقة كبيرة من البهارات. طريقة تحضير خلطة المحشي المشطشطة بكل سهولة أولاً نقوم بغسل الطماطم جيداً، ونقوم بتقشير البصل.

ثم نقوم بوضعهم مع بعضهما البعض في الكبة الكهربائية.

ونخلطهم جيداً.

في وعاء كبير نقوم بوضع السمنة، ونضع الوعاء على نار ذات درجة حرارة متوسطة.

نقوم بإضافة خليط البصل والطماطم إلى السمنة، ونتركه على النار لمدة تصل إلى ربع ساعة حتى يتسبك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والبهارات والشبت والبقدونس، ونقلب جيداً لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

ونترك الخليط على النار لمدة 7 دقائق أخرى.

بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً.

نقوم بغسل الأرز بشكل جيد لنتخلص من النشا.

ثم نقوم بإضافة الأرز إلى تسبيكة المحشي، ونقلب المكونات كلها مع بعضها ليتجانس الخليط.

وبالتالي تكون خلطة المحشي جاهزة لدينا.

يمكنكم إضافة فلفل شطة أخضر حسب الرغبة.

وتصبح جاهزة للاستخدام، ويمكن حشو بها جميع أنواع المحاشي، مثل ورق العنب والكرنب والباذنجان والكوسا والفلفل الرومي والطماطم والبصل، وبالهنا والشفا للجميع. مكونات عمل خلطة المحشي المشطشطةطريقة تحضير خلطة المحشي المشطشطة بكل سهولة الوسوم

يعتبر المحشي من أشهر الأطباق الرئيسية في المطبخ المصري والعربي، ويعتبر من أساسيات أي عزومة، ويوجد أنواع مختلفة منه مثل ورق العنب والباذنجان والفلفل والطماطم والبصل والكوسا، وغيرها من الأنواع الأخرى التي يبتكرها الأشخاص كل يوم، ويعتمد نجاح المحشي على الخلطة الأصلية، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم أسرار خلطة المحشي المشطشطة التي ستساعدكم في تحضير أطيب وألذ الأطباق على السفرة. مكونات عمل خلطة المحشي المشطشطة كيلو من الطماطم.

بصلتين كبار.

كيلو من الأرز المصري.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

كوب كبير من الشبت المفروم.

كوب كبير من لبقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الشطة.

8 ملاعق كبار من السمنة.

ملعقة كبيرة من البهارات. طريقة تحضير خلطة المحشي المشطشطة بكل سهولة أولاً نقوم بغسل الطماطم جيداً، ونقوم بتقشير البصل.

ثم نقوم بوضعهم مع بعضهما البعض في الكبة الكهربائية.

ونخلطهم جيداً.

في وعاء كبير نقوم بوضع السمنة، ونضع الوعاء على نار ذات درجة حرارة متوسطة.

نقوم بإضافة خليط البصل والطماطم إلى السمنة، ونتركه على النار لمدة تصل إلى ربع ساعة حتى يتسبك.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح والبهارات والشبت والبقدونس، ونقلب جيداً لكي تتجانس المكونات مع بعضها.

ونترك الخليط على النار لمدة 7 دقائق أخرى.

بعد ذلك نقوم برفعه من على النار ونتركه حتى يبرد قليلاً.

نقوم بغسل الأرز بشكل جيد لنتخلص من النشا.

ثم نقوم بإضافة الأرز إلى تسبيكة المحشي، ونقلب المكونات كلها مع بعضها ليتجانس الخليط.

وبالتالي تكون خلطة المحشي جاهزة لدينا.

يمكنكم إضافة فلفل شطة أخضر حسب الرغبة.

وتصبح جاهزة للاستخدام، ويمكن حشو بها جميع أنواع المحاشي، مثل ورق العنب والكرنب والباذنجان والكوسا والفلفل الرومي والطماطم والبصل، وبالهنا والشفا للجميع. مكونات عمل خلطة المحشي المشطشطةطريقة تحضير خلطة المحشي المشطشطة بكل سهولة

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