معجزة كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن في نصف ساعة اقوي كيراتين منزلى

معجزة كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن ، بدأت الآن الكثير من السيدات تبتعد عن الذهاب إلى صالونات التجميل من أجل معالجة مشكلات الشعر التي تواجههن من حيث الخشونة أو التجعيدات الموجودة في الشعر المجعد، وبدلًا من هذا الأمر أصبحوا يلجأون إلى استخدام الوصفات التي يتم تجهيزها بالمكونات الطبيعية التي توجد في كل بيت، فالمكونات الطبيعية أكثر ما يميزها هي أنها لا تتسبب في تلف الشعر أو إلحاق أي ضرر به، بل على العكس فإنه تفيده وتغذيه واليوم ستتعرفون على وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الخشن والمجعد بكل سهولة من خلال البيت وبأقل تكلفة ممكنة.

معجزة كريم البانثينول لفرد وتنعيم الشعر الخشن

يوجد في بيوتنا جميعًا الكثير من المكونات الطبيتية التي لا يخطر على بالنا أنها مفيدة كثيرًا للشعر وتعمل على تنعيمه وفرده وكذلك تكثيفه وتطويله ومن بين مجموعة هذه الوصفات ، وصفة كريم البانثينول والقهوة .

مكونات الوصفة

¼ فنجان من العسل

4 ملاعق كبار من مسحوق القهوة

كوب واحد من اللبن

4 ملاعق كبار من كريم البانثينول

قطرات من الليمون “اختياري”

طريقة تحضير الوصفة

يجب في البداية أن تقومي بمزج كافة المكونات المذكورة مع بعضهم جيدًا.

استمري في التقليب إلى أن تحصلي على قوام ناعم وكريمي.

اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو المناسب لك جيدًا.

عليك أن تضعي المزيج على شعرك كاملًا من الجذور إلى الأطراف.

يجب أن يبقى المزيج على شعرك مدة ساعة كاملة.

اشطفي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر.

استخدام هذا المزيج مرتين في الأسبوع يؤدي إلى نتيجة رائعة.

وصفة الخميرة وزيت جوز الهند لفرد الشعر

المكونات المستخدمة

4 ملاعق من مسحوق الخميرة

قطرات من زيت الورد “خطوة اختيارية”

كوب واحد من زيت جوز الهند

طريقة الاستخدام