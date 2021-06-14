أسرار عمل أحلى اصابع البسبوسة بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع

اصابع البسبوسة، تعتبر البسبوسة من الوصفات التي يفضلها العديد من الأفراد وتفضل جميع النساء عملها دائما في المنزل، كما يمكنكم عمل البسبوسة بالعديد من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة ابضا، كما تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر يشمل كبير، وفي جميع دول الوطن العربي، كما يمكنكم عمل هذه البسبوسة بالعديد من الأطعمة يمكنكم عملها سادة، وعملها بالمكسرات، كما يمكنكم عملها بالقشطة والعديد من الأطعمة الأخرى.اصابع البسبوسة
تتميز اصابع البسبوسة أن لها شكل غير اعتيادي شكل مميز ومختلف عن جميع الاشكال الأخرى، كما يمكنكم عملها ايضا بالعديد من الأشكال والأحجام المختلفة ويمكنكم إضافة الحشو الذي ترغبون فيه، وهذا ما يجعلها ذات مكانة افضل عن باقي الأشكال الأخرى، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل والمكونات التي تحتاجون إليها حتى يمكنكم عملها، والمكونات من السهل شراءها بأقل التكاليف الممكنة.مكونات أصابع البسبوسة
تحتاجون إلى المكونات الآتية حتى يمكنكم عمل اصابع البسبوسة بطريقة رائعة والحصول على مذاق خاص:
- مئة جرام من السميد .
- ربع كليو دقيق أبيض.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من السمنة البلدي.
- ملعقتين من الزيت النباتي .
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- كوب الا ربع من الماء الفاتر.
- شربات جاهز.
- مقدار من الزيت للقلي.
- تحتاج تحضير اصابع البسبوسة إلى وقت قليل للغاية حتى يتم تجهيزها.
- أولا يتم وضع الدقيق والسميد والخميرة في وعاء واحد ثم نقوم بخلطهم جيدا .
- نضع على النار مقلاة بها ملعقة من الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن ثم نرفع المقلاة من على النار ونقوم بوضعها على المكونات السابقة.
- نقوم بإضافة ٢ ملعقة من السمنة البلدي ونقوم بخلط العجينة جيدا .
- أثناء عجن المكونات نقوم بإضافة المكونات تدريجياً، حتى تختلط المكونات مع بعضها وتصبح مزيج واحد ومن ثم نقوم بوضع العجينة تختمر.
- بعد مدة نقوم بوضع العجينة على سطح عميق ونظيف ونقوم بتشكيل كرات صغيرة ونقوم بفردها على شكل أصابع.
- ثم نقوم بترك الاصابع ساعة كاملة أخرى حتى تختمر.
- ثم تقلي في مقلاة للزيت حتى يصبح لونها ذهبي.
- ثم نغمرها بالشربات بعد ذلك.
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اصابع البسبوسة، تعتبر البسبوسة من الوصفات التي يفضلها العديد من الأفراد وتفضل جميع النساء عملها دائما في المنزل، كما يمكنكم عمل البسبوسة بالعديد من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة ابضا، كما تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر يشمل كبير، وفي جميع دول الوطن العربي، كما يمكنكم عمل هذه البسبوسة بالعديد من الأطعمة يمكنكم عملها سادة، وعملها بالمكسرات، كما يمكنكم عملها بالقشطة والعديد من الأطعمة الأخرى.اصابع البسبوسة
تتميز اصابع البسبوسة أن لها شكل غير اعتيادي شكل مميز ومختلف عن جميع الاشكال الأخرى، كما يمكنكم عملها ايضا بالعديد من الأشكال والأحجام المختلفة ويمكنكم إضافة الحشو الذي ترغبون فيه، وهذا ما يجعلها ذات مكانة افضل عن باقي الأشكال الأخرى، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل والمكونات التي تحتاجون إليها حتى يمكنكم عملها، والمكونات من السهل شراءها بأقل التكاليف الممكنة.مكونات أصابع البسبوسة
تحتاجون إلى المكونات الآتية حتى يمكنكم عمل اصابع البسبوسة بطريقة رائعة والحصول على مذاق خاص:
- مئة جرام من السميد .
- ربع كليو دقيق أبيض.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقتين من السمنة البلدي.
- ملعقتين من الزيت النباتي .
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- كوب الا ربع من الماء الفاتر.
- شربات جاهز.
- مقدار من الزيت للقلي.
- تحتاج تحضير اصابع البسبوسة إلى وقت قليل للغاية حتى يتم تجهيزها.
- أولا يتم وضع الدقيق والسميد والخميرة في وعاء واحد ثم نقوم بخلطهم جيدا .
- نضع على النار مقلاة بها ملعقة من الزيت النباتي ونتركه حتى يسخن ثم نرفع المقلاة من على النار ونقوم بوضعها على المكونات السابقة.
- نقوم بإضافة ٢ ملعقة من السمنة البلدي ونقوم بخلط العجينة جيدا .
- أثناء عجن المكونات نقوم بإضافة المكونات تدريجياً، حتى تختلط المكونات مع بعضها وتصبح مزيج واحد ومن ثم نقوم بوضع العجينة تختمر.
- بعد مدة نقوم بوضع العجينة على سطح عميق ونظيف ونقوم بتشكيل كرات صغيرة ونقوم بفردها على شكل أصابع.
- ثم نقوم بترك الاصابع ساعة كاملة أخرى حتى تختمر.
- ثم تقلي في مقلاة للزيت حتى يصبح لونها ذهبي.
- ثم نغمرها بالشربات بعد ذلك.
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