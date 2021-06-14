أسرار عمل أحلى اصابع البسبوسة بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة وطعم رائع

اصابع البسبوسة، تعتبر البسبوسة من الوصفات التي يفضلها العديد من الأفراد وتفضل جميع النساء عملها دائما في المنزل، كما يمكنكم عمل البسبوسة بالعديد من الأشكال والأنواع والأحجام المختلفة ابضا، كما تعتبر البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة في مصر يشمل كبير، وفي جميع دول الوطن العربي، كما يمكنكم عمل هذه البسبوسة بالعديد من الأطعمة يمكنكم عملها سادة، وعملها بالمكسرات، كما يمكنكم عملها بالقشطة والعديد من الأطعمة الأخرى.

تتميز اصابع البسبوسة أن لها شكل غير اعتيادي شكل مميز ومختلف عن جميع الاشكال الأخرى، كما يمكنكم عملها ايضا بالعديد من الأشكال والأحجام المختلفة ويمكنكم إضافة الحشو الذي ترغبون فيه، وهذا ما يجعلها ذات مكانة افضل عن باقي الأشكال الأخرى، وخلال السطور القادمة سوف نقدم لكم طريقة عملها بكل سهولة في المنزل والمكونات التي تحتاجون إليها حتى يمكنكم عملها، والمكونات من السهل شراءها بأقل التكاليف الممكنة.

تحتاجون إلى المكونات الآتية حتى يمكنكم عمل اصابع البسبوسة بطريقة رائعة والحصول على مذاق خاص:

مئة جرام من السميد .

ربع كليو دقيق أبيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقتين من السمنة البلدي.

ملعقتين من الزيت النباتي .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

كوب الا ربع من الماء الفاتر.

شربات جاهز.

مقدار من الزيت للقلي.