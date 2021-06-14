الطريقة الأصلية لتحضير كرات البطاطس بالجبنة الشهية في البيت

كرات البطاطس بالجبنه، تعتبر البطاطس من أهم الأصناف التي تقوم جميع السيدات بإعداد هذه الوجبة دائما مع العديد من الواجبات الأخرى، كما يمكنكم عمل البطاطس بالعديد من الأشكال والأنواع المختلفة، ومن الأشكال التي تبحث عنها السيدات حتى يمكنهم عملها في المنزل بكل سهولة هي كرات البطاطس بالجبنه، التي يفضلها العديد من الأطفال، كما يمكنكم عملها في المنزل بكل سهولة والمكونات تكون متاح في كل مطبخ.

تعتبر هذه الوجبة من الواجبات الخفيفة واللذيذة بشكل كبير والتي يفضلها الصغار والكبار ايضا، ويمكنكم عمل هذه الكرات مقلية أو مخبوزة حسب الرغبة، كما يمكنكم عملها بالعديد من الطرق المختلفة والسهلة للغاية، ومن الأفضل غلي البطاطس ولكن يجب الإنتباه حتى تصبح طرية، كما من الأفضل أن يتم إضافة العديد من التوابل والاعشاب الرائعة التي تجعل كرات البطاطس رائعة الطعم، كما يمكنكم استخدام نوع الجنية المفضلة سوا كانت الموزاريلا، أو جبنة شيدر .

كليو ونص كليو بطاطس أو حسب الرغبة.

معلقة صغيرة من الثوم.

القليل من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الحار المطحون.

أعشاب إيطالية من العطار يمكن اضافتها حسب الرغبة.

ملعقتين من الكزبرة الخضراء يجب طحنها جيداً.

كيس جبنة شيدر أو موزاريلا.

نصف ملعقة من اعشاب ابطالية.

نصف ملعقة من الفلفل المطحون.

نصف معلقة من البهارات المختلفة حسب الرغبة .

ملعقة دقيق أبيض .

واحد بيضة.