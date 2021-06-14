خلطات كيراتين طبيعي عجيب لفرد للشعر وتنعيمه

من الممكن عمل كيراتين طبيعي للشعر بالمنزل بطريقة سهل فالنساء يبحثن عن هذه الطريقة لكي يصبح شعرهن ناعم، حتى يكون مظهرهن لائق وخاصة إذا كان شعر السيدة من النوع الخشن، والطرق الطبيعية قد تؤدي إلى الضرر بالشعر، وسوف نتعرف الآن على بعض الطرق الطبيعية التي لا تضر بالشعر، وتكون طريقة سهلة ومكوناتها بسيطة.

كيراتين طبيعي للشعر

الكيراتين من الطرق التي تعمل على فرد الشعر، ولكن الطريقة غير الطبيعية واستخدام مكونات غير طبيعية يضر بالشعر وفروة الرأس، ولكن عندما نستخدم مكونات طبيعية في فرد الشعر، فذلك يكون أفضل للشعر.

نصف كوب حليب جوز هند.

نصف ملعقة عصير ليمون.

في وعاء عميق نخلط المكونات جيدًا.

نضع الخليط لمدة 24 ساعة داخل الثلاجة.

في اليوم التالي نضع من الخليط على الشعر بالكامل.

يترك لمدة نصف ساعة على الشعر.

يغسل الشعر بالماء.

هذه الطريقة تتكرر في الأسبوع الواحد مرة واحدة.

مكونات كيراتين طبيعي للشعرطريقة تحضير كيراتين طبيعي للشعرطريقة أخرى لعمل كيراتين طبيعي للشعر

المكونات

نصف كوب حليب

ملعقتان عسل نحل.

تخلط المكونات.

يوضع الخليط على الشعر.

يترك على الشعر لمدة أكثر من ساعة.

يتم غسل الشعر بالماء.

يتم تكرار هذه الطريقة لمرة واحدة فقط في الأسبوع.

طريقة التحضير

الزيوت الأساسية التي يحتاجها الشعر هي الزيوت النباتية التي يتم تخفيفها حتى يقل تركيزها، ويتم تخفيفها باستخدام زيوت تركيزها يكون قليل عن تركيز الزيوت النباتية، ومن هذه الزيوت زيت خشب الصندل وزيت الورد، زيت اللافندر الهام للشعر، زيت إكليل الجبل والأرز، ومن الأشياء المهمة والمفيدة للشعر جل الألوفيرا وزيت الصبار.

من الضروري خلط المكونات بشكل جيد.

من المهم ترك الخليط على الشعر لمدة طويلة لا تقل عن ساعتين حتى يصل إلى الشعر بالكامل.

عند وضع خليط الكيراتين على الشعر فيجب وضعه على الشعر دون ترك أي فراغات.

بعض النصائح عند استخدام كيراتين طبيعي للشعر