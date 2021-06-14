أسرار تحضير البطاطس الكرسبي في المنزل بسهولة مثل المطاعم

البطاطس الكرسبي أكثر المقبلات إنتشاراً في المطاعم من حيث المذاق الشهي وكثيراً ما يتم تناول البطاطس بالكاتشب حسب التعود ويتسائل جميع الأشخاص حول العالم عن سر طريقة التحضير المثيرة للفضول حيث تصنف بطاطس الكرسبي على أنها من أكثر الوجبات الخفيفة التي عجزت الأمهات عن تحضيرها بكفاءة على الرغم من الأهتمام بجميع ثغرات المطبخ، وتهتم الأمهات بطريقة الإعداد الخاصه بها بسبب إقتراب البطاطس بشكل عام من الأطفال ويحب الصغار تناولها في جميع الأوقات غير مرتبط وجودها بوجبه معينة أو ما شابه، ويعتقد البعض أنها من الأشياء المعقدة أثناء التحضير ولكن بالعكس لا يُصعب تحضيرها فقط تحتاج البطاطس الكرسبي إلي تركيز في المكونات المضافة من البهارات والتوابل وطريقة القلي فهي بالأخير عبارة عن بطاطس مقلية ولكن بطريقة خاصه ليست تقليدية واليوم ننقل لكم طريقة تحضير البطاطس الكرسبي عبر هذا المقال. طريقة تحضير البطاطس الكرسبي طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المكونات: نصف كيلو جرام من البطاطس الخاصه بالقلي.

ثلاث وحدات من البصل.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من السميد.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وأخري من الملح.

بيضة واحده.

كوبان من الزيت النباتي للقلي.

شطة حسب الرغبة. طريقة التحضير: التخلص من القشور الخاصه بالبطاطس والبطل وتقطيع البطاطس إلي شرائح طولية متساوية وكذلك البصل إلي شرائح حسب الرغبة. دمج جميع البهارات التي سبق ذكرها في طبق كبير من الفلفل الأسود والملح والحليب والسميد والبيض بعد إخفاقه ثم تقليب جميع المكونات معاً ثم سكب البطاطس التي تم تقطيعها على خليط التوابل ونضعه بالثلاجة لمدة ست ساعات قبل التحضير على الأقل. بعد ذلك يتم تحضير الزيت لبضع دقائق قبل وضع البطاطس ونقوم بوضع البطاطس بالخلطة تدريجياً حتى القلي جيداً ونلاحظ زيادة كثافة حجم البطاطس دليلاً على النضج بطريقة صحيحة ويتم تقديمها ساخنة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكن تحضير بطاطس كرسبي بأكثر من طريقة فهي ليست مقتصرة على تلك الطريقة فقط بل يمكن تحضيرها في الفرن على صينية واسعة وليست مقلاة مع دهن كمية قليلة من الزيت أو السمنة وتكون هذه الطريقة أكثر شهية بسبب عدم إمتلاكها الكثير من الزيوت وتقديمها بجانب الكاتشب. الوسوم

البطاطس الكرسبي أكثر المقبلات إنتشاراً في المطاعم من حيث المذاق الشهي وكثيراً ما يتم تناول البطاطس بالكاتشب حسب التعود ويتسائل جميع الأشخاص حول العالم عن سر طريقة التحضير المثيرة للفضول حيث تصنف بطاطس الكرسبي على أنها من أكثر الوجبات الخفيفة التي عجزت الأمهات عن تحضيرها بكفاءة على الرغم من الأهتمام بجميع ثغرات المطبخ، وتهتم الأمهات بطريقة الإعداد الخاصه بها بسبب إقتراب البطاطس بشكل عام من الأطفال ويحب الصغار تناولها في جميع الأوقات غير مرتبط وجودها بوجبه معينة أو ما شابه، ويعتقد البعض أنها من الأشياء المعقدة أثناء التحضير ولكن بالعكس لا يُصعب تحضيرها فقط تحتاج البطاطس الكرسبي إلي تركيز في المكونات المضافة من البهارات والتوابل وطريقة القلي فهي بالأخير عبارة عن بطاطس مقلية ولكن بطريقة خاصه ليست تقليدية واليوم ننقل لكم طريقة تحضير البطاطس الكرسبي عبر هذا المقال. طريقة تحضير البطاطس الكرسبي طريقة تحضير البطاطس الكرسبي المكونات: نصف كيلو جرام من البطاطس الخاصه بالقلي.

ثلاث وحدات من البصل.

ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من السميد.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وأخري من الملح.

بيضة واحده.

كوبان من الزيت النباتي للقلي.

شطة حسب الرغبة. طريقة التحضير: التخلص من القشور الخاصه بالبطاطس والبطل وتقطيع البطاطس إلي شرائح طولية متساوية وكذلك البصل إلي شرائح حسب الرغبة. دمج جميع البهارات التي سبق ذكرها في طبق كبير من الفلفل الأسود والملح والحليب والسميد والبيض بعد إخفاقه ثم تقليب جميع المكونات معاً ثم سكب البطاطس التي تم تقطيعها على خليط التوابل ونضعه بالثلاجة لمدة ست ساعات قبل التحضير على الأقل. بعد ذلك يتم تحضير الزيت لبضع دقائق قبل وضع البطاطس ونقوم بوضع البطاطس بالخلطة تدريجياً حتى القلي جيداً ونلاحظ زيادة كثافة حجم البطاطس دليلاً على النضج بطريقة صحيحة ويتم تقديمها ساخنة. ملحوظة: طريقة التحضير:ملحوظة: يمكن تحضير بطاطس كرسبي بأكثر من طريقة فهي ليست مقتصرة على تلك الطريقة فقط بل يمكن تحضيرها في الفرن على صينية واسعة وليست مقلاة مع دهن كمية قليلة من الزيت أو السمنة وتكون هذه الطريقة أكثر شهية بسبب عدم إمتلاكها الكثير من الزيوت وتقديمها بجانب الكاتشب.

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