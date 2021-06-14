طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني الحارة مثل المطاعم في المنزل

تقوم سلاسل من المطاعم بأسم الكبدة الأسكندراني ويعتبر ذلك دليل قوي على الإقبال الكبير على الكبدة خاصةً الحارة وتعتبر الكبدة من الوجبات التي تقوم عليها مطاعم خاصه بها كما أنها تتميز بالمذاق الرائع المفضل لدي الكثير من الأشخاص، يوجد طرق متعددة لتحضير الكبدة البعض يقوم بتحضيرها بإضافات مثل البصل والفلفل وغيرهم من الخضراوات والبعض يتركها كما هي دون أيّ إضافات وفي جميع الحالات يصبح مذاقها رائع وشهي، وتتجنب الأمهات التلوث من المطاعم والمحلات بالخارج خاصةً في تلك الفترة المثيرة للقلق لذلك من الأفضل إعداد الوجبات في المنزل وللتعرف على طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني نقدم لكم خطوات التحضير من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني المكونات: كيلو جرام من الكبدة البلدي أو المستوردة حسب المتوفر.

ثلاث وحدات من البصل كبيرة الحجم.

ثلاث وحدات من الفلفل الألوان الأحمر.

واحد فلفل حار.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من الخل.

بهارات ملعقة من الفلفل الأسود وأخري الملح وواحده من الكمون.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: غسل الكبدة أولاً ثم تقطيع الكبدة إلي شرائح متوسطة أو صغيرة حسب الرغبة ونقوم بوضع خل أبيض وماء لإزالة أيّ أثر للتلوث ثم غسلها جيداً بالماء. نحضر مقلاة واسعة ونضع بها شرائح الكبدة مع كمية قليلة من الزيت وتقليبهم لمدة لا تزيد عن خمس دقائق. تقطيع البصل إلي قطع صغيرة وشرائح ونقوم بوضعه على الكبدة بعد مرور خمس دقائق ونقوم بتقليبهم معاً. تقطيع الفلفل الحار والألوان إلي قطع صغيرة ثم إضافة التوابل من مسحوق الثوم والفلفل الاسود والملح والكمون ونقلبهم ثم إضافتهم على الكبدة وتقليبهم مرة أخري ونتركها على نار هادئة حتى تصبح ناضجة وبعد التأكد من نضج الكبدة نقوم بتقديمها للتمتع بمذاقها الرائع. طريقة التحضير: الوسوم

تقوم سلاسل من المطاعم بأسم الكبدة الأسكندراني ويعتبر ذلك دليل قوي على الإقبال الكبير على الكبدة خاصةً الحارة وتعتبر الكبدة من الوجبات التي تقوم عليها مطاعم خاصه بها كما أنها تتميز بالمذاق الرائع المفضل لدي الكثير من الأشخاص، يوجد طرق متعددة لتحضير الكبدة البعض يقوم بتحضيرها بإضافات مثل البصل والفلفل وغيرهم من الخضراوات والبعض يتركها كما هي دون أيّ إضافات وفي جميع الحالات يصبح مذاقها رائع وشهي، وتتجنب الأمهات التلوث من المطاعم والمحلات بالخارج خاصةً في تلك الفترة المثيرة للقلق لذلك من الأفضل إعداد الوجبات في المنزل وللتعرف على طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني نقدم لكم خطوات التحضير من خلال متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني طريقة تحضير الكبدة الأسكندراني المكونات: كيلو جرام من الكبدة البلدي أو المستوردة حسب المتوفر.

ثلاث وحدات من البصل كبيرة الحجم.

ثلاث وحدات من الفلفل الألوان الأحمر.

واحد فلفل حار.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من دبس الرمان.

ملعقة كبيرة من الخل.

بهارات ملعقة من الفلفل الأسود وأخري الملح وواحده من الكمون.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير: غسل الكبدة أولاً ثم تقطيع الكبدة إلي شرائح متوسطة أو صغيرة حسب الرغبة ونقوم بوضع خل أبيض وماء لإزالة أيّ أثر للتلوث ثم غسلها جيداً بالماء. نحضر مقلاة واسعة ونضع بها شرائح الكبدة مع كمية قليلة من الزيت وتقليبهم لمدة لا تزيد عن خمس دقائق. تقطيع البصل إلي قطع صغيرة وشرائح ونقوم بوضعه على الكبدة بعد مرور خمس دقائق ونقوم بتقليبهم معاً. تقطيع الفلفل الحار والألوان إلي قطع صغيرة ثم إضافة التوابل من مسحوق الثوم والفلفل الاسود والملح والكمون ونقلبهم ثم إضافتهم على الكبدة وتقليبهم مرة أخري ونتركها على نار هادئة حتى تصبح ناضجة وبعد التأكد من نضج الكبدة نقوم بتقديمها للتمتع بمذاقها الرائع. طريقة التحضير:

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