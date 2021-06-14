طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بمكون ميخطرش في بالك يدوم لأكثر من 24 ساعة ويفتح الابطين

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بمكون ميخطرش في بالك ، بعد انتهاء فصل الشتاء وبداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يعاني الكثير من الناس سواء إن كانوا نساء أو رجال من مختلف الأعمار من أمر التعرق الشديد الذي يحدث بسبب الجو وحرارته الشديدة وهذا ما يسبب لهم الكثير من المشاكل إما من ناحية الرائحة الكريهة أو من ناحية الاسمرار الذي يحدث على البشرة بسبب العرق أو تلف بعض الملاب بسببه أيضًا وبسبب ارتفاع أسعار مزيلات العرق بدرجة كبيرة جدًا نوفر لكم اليوم من خلال مقالنا هذا وصفات طبيعية لصنع كريم مزيل العرق في المنزل بكل سهولة وبشكل آمن على البشرة ومن دون تكلفة عالية. طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بمكون ميخطرش في بالك مكونات الوصفة : 5 قطرات من زيت شجرة الشاي

9 قطرات من زيت اللافندر

100 جرام من زبدة الكاكاو

عدد 2 م.ك من مسحوق نشا الذرة

عدد 2 م.ك من مسحوق البيكنج صودا طريقة التحضير قومي بوضع كمية زبدة الكاكاو في إناء مناسب ويجب إذابتها إما على نار هادئة أو في المايكرويف أو في حمام مائي واتركيها لحظات حتى تبرد.

بعد أن بردت قومي بإضافة جميع المكونات السابقة عليها وابدأي بالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميعها مع بعضها وتحصلين على قوام كريمي إنسيابي.

بعد الانتهاء ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة نصف ساعة ومن بعدها تكون الخلطة جاهزة للاستخدام. وصفة زبدة الشيا الطبيعية لإزالة العرق وصفة زبدة الشيا الطبيعية لإزالة العرق مكونات الوصفة عدد 2 م.ك من زبدة الشيا

عدد 3 م.ك من زيت جوز الهند

2 م.ك من مسحوق نشا الذرة

2 م.ك من مسحوق البيكنج صودا

قطرات من زيت الورد أو أي زيت عطري تحبيه طريقة التحضير في المايكرويف قومي بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند ويمكنك إذابتها في حمام بخار أو على نار هادئة.

قومي بإضافة كلًا من النشا والبيكنج صودا على المزيج السابق.

استمري في تقليب المزيج بشكل جيد حتى تحصلي على القوام المناسب.

يجب عليك الآن وضع المزيج لمدة نصف ساعة في الثلاجة إلى أن يتجمد.

يمكنك استخدام الوصفة على بشرتك الآن. الوسوم

طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بمكون ميخطرش في بالك ، بعد انتهاء فصل الشتاء وبداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة يعاني الكثير من الناس سواء إن كانوا نساء أو رجال من مختلف الأعمار من أمر التعرق الشديد الذي يحدث بسبب الجو وحرارته الشديدة وهذا ما يسبب لهم الكثير من المشاكل إما من ناحية الرائحة الكريهة أو من ناحية الاسمرار الذي يحدث على البشرة بسبب العرق أو تلف بعض الملاب بسببه أيضًا وبسبب ارتفاع أسعار مزيلات العرق بدرجة كبيرة جدًا نوفر لكم اليوم من خلال مقالنا هذا وصفات طبيعية لصنع كريم مزيل العرق في المنزل بكل سهولة وبشكل آمن على البشرة ومن دون تكلفة عالية. طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بمكون ميخطرش في بالك مكونات الوصفة : 5 قطرات من زيت شجرة الشاي

9 قطرات من زيت اللافندر

100 جرام من زبدة الكاكاو

عدد 2 م.ك من مسحوق نشا الذرة

عدد 2 م.ك من مسحوق البيكنج صودا طريقة التحضير قومي بوضع كمية زبدة الكاكاو في إناء مناسب ويجب إذابتها إما على نار هادئة أو في المايكرويف أو في حمام مائي واتركيها لحظات حتى تبرد.

بعد أن بردت قومي بإضافة جميع المكونات السابقة عليها وابدأي بالتقليب جيدًا حتى تمتزج جميعها مع بعضها وتحصلين على قوام كريمي إنسيابي.

بعد الانتهاء ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة نصف ساعة ومن بعدها تكون الخلطة جاهزة للاستخدام. وصفة زبدة الشيا الطبيعية لإزالة العرق وصفة زبدة الشيا الطبيعية لإزالة العرق مكونات الوصفة عدد 2 م.ك من زبدة الشيا

عدد 3 م.ك من زيت جوز الهند

2 م.ك من مسحوق نشا الذرة

2 م.ك من مسحوق البيكنج صودا

قطرات من زيت الورد أو أي زيت عطري تحبيه طريقة التحضير في المايكرويف قومي بإذابة زبدة الشيا وزيت جوز الهند ويمكنك إذابتها في حمام بخار أو على نار هادئة.

قومي بإضافة كلًا من النشا والبيكنج صودا على المزيج السابق.

استمري في تقليب المزيج بشكل جيد حتى تحصلي على القوام المناسب.

يجب عليك الآن وضع المزيج لمدة نصف ساعة في الثلاجة إلى أن يتجمد.

يمكنك استخدام الوصفة على بشرتك الآن.

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