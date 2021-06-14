طريقة صحية لعمل الدوناتس في الفرن بدون زيت وطعم شهي مثل المقلية بالضبط

يعد الدوناتس واحد من أشهر الحلويات الغربية التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، حيث أنه يتميز الطعم اللذيذ، ويمكن تحضيره بحشوات كثيرة ومختلفة، ومن أشهر هذه الحشوات الشوكولاتة النوتيلا، ويعتبر خفيف جداً حيث يمكن تناولها في وجبة الإفطار، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة بوصفة صحية، حيث سيتم تحضيره في الفرن بدون زيت كثير لكي يكون خفيف وصحي، ولكن سيكون بنفس مذاق المقلي. مكونات عمل الدوناتس في الفرن 3 كوب من الدقيق.

ملعقتين كبار من الزبدة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

حليب للعجن.

بيضتان.

رشة صغيرة من الملح. مكونات عمل الدوناتس في الفرن للوجه: ربع كوب من الحلب.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

لون أحمر. طريقة تحضير الدوناتس في الفرن بالخطوات أولاً نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والبيض والخميرة، ونقلب بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا، ونبدأ بالعجن.

نقوم بتذويب الزبدة على النار، ثم نضيفها إلى المكونات ونستمر في العجن.

نقوم بإضافة الحليب إلى المكونات بالتدريج، ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نترك العجينة لكي ترتاح وتتخمر لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك على سطح به دقيق نفرد العجينة.

ثم نقوم بتقطيعها إلى حلقات.

ونتركها لكي تتخمر وترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم نقوم برص حلقات الدوناتس في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت.

وندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نجهز خليط التزيين من خلال تذويب الزبدة على النار، ونضيف لها السكر والحليب واللون الأحمر.

نقلب المكونات جيداً.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الدوناتس، ويقدم. طريقة تحضير الدوناتس في الفرن بالخطوات الوسوم

يعد الدوناتس واحد من أشهر الحلويات الغربية التي يحبها جميع الأشخاص وبالأخص الأطفال، حيث أنه يتميز الطعم اللذيذ، ويمكن تحضيره بحشوات كثيرة ومختلفة، ومن أشهر هذه الحشوات الشوكولاتة النوتيلا، ويعتبر خفيف جداً حيث يمكن تناولها في وجبة الإفطار، وسوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضيره في البيت بكل سهولة بوصفة صحية، حيث سيتم تحضيره في الفرن بدون زيت كثير لكي يكون خفيف وصحي، ولكن سيكون بنفس مذاق المقلي. مكونات عمل الدوناتس في الفرن 3 كوب من الدقيق.

ملعقتين كبار من الزبدة.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

ثلاثة أرباع كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

حليب للعجن.

بيضتان.

رشة صغيرة من الملح. مكونات عمل الدوناتس في الفرن للوجه: ربع كوب من الحلب.

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة زبدة.

لون أحمر. طريقة تحضير الدوناتس في الفرن بالخطوات أولاً نخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والبيض والخميرة، ونقلب بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة الفانيليا، ونبدأ بالعجن.

نقوم بتذويب الزبدة على النار، ثم نضيفها إلى المكونات ونستمر في العجن.

نقوم بإضافة الحليب إلى المكونات بالتدريج، ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نترك العجينة لكي ترتاح وتتخمر لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك على سطح به دقيق نفرد العجينة.

ثم نقوم بتقطيعها إلى حلقات.

ونتركها لكي تتخمر وترتاح مرة أخرى لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم نقوم برص حلقات الدوناتس في صينية الفرن المدهونة بقليل من الزيت.

وندخلها الفرن الساخن ونتركها حتى تستوي ويصبح لونها ذهبي.

نجهز خليط التزيين من خلال تذويب الزبدة على النار، ونضيف لها السكر والحليب واللون الأحمر.

نقلب المكونات جيداً.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على الدوناتس، ويقدم. طريقة تحضير الدوناتس في الفرن بالخطوات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صحية لعمل الدوناتس في الفرن بدون زيت وطعم شهي مثل المقلية بالضبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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