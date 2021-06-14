اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر فى 20 دقيقة وأحصلي على شعر دون تموج

اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر، الكثيرين من النساء يبحثن عبر المنصات المختلفة عبر افضل المكونات والوصفات الطبيعية التي تساعدهم في فرد الشعر، وخاصة بعد معاناتهم من اثر استخدام المكونات الكيميائية في الصالونات المختلفة فهم يرغبون في حل نهائي للشعر المجعد الذي يكون مصدر احراج وقلق لهم في بعض المواقف، نتيجة لبحثهم المتواصل قررنا أن نقدم لهم اليوم اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر فى 20 دقيقة.اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر فى 20 دقيقة.
بمجرد قراءة البعض لهذا العنوان يكونوا في حالة من التعجب وتسألون هل للخميرة دور في فرد الشعر، والإجابة نعم فالخميرة من المكونات الطبيعية التي لعبت دور فعال في فرد الشعر فهي كانت قادرة على جعل بعض النساء يستغنون تماما عن الذهاب الى الصالون من أجل فرد الشعر.وصفة الخميرة لفرد الشعر طبيعيا في المنزل في 20 دقيقة
مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر طبيعيا في المنزل في 20 دقيقة
- ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.
- 2 حبة من الموز .
- علبة من الزبادي.
- كوب من الماء الدافئ.
طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر طبيعيا في المنزل في 20 دقيقة
- إحضري إناء عميق قومي بهرس مقدار الموز حتى يصبح ذو قوام سائل إلى حد ما.
- قومي بإضافة الزبادي على الموز المهروس مع التقليب جيدًا حتى تختلطوا مع بعض .
- إضافة مقدار الخميرة على الخليط السابق مع التقليب الجيد ثم قومي بإضافة الماء الدافئ بصورة تدريجية مع التقليب حتى يتكون معاكِ قوام كريمي.
- تقسيم الشعر الى نصفين متساويين وابدئي في توزيع الكريم على الشعر مع ضرورة التأكيد على تغطية هذا الكريم للشعر بشكل تام.
- قومي بلف الشعر بصورة عكسية أو ما يسمى الطاقية واتركية لمدة 20 دقيقة.
- انتظري مرور الوقت المحدد وقومي بشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر وسوف تندهشين من النتيجة الفعالية التي تظهر أمامك.
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اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر، الكثيرين من النساء يبحثن عبر المنصات المختلفة عبر افضل المكونات والوصفات الطبيعية التي تساعدهم في فرد الشعر، وخاصة بعد معاناتهم من اثر استخدام المكونات الكيميائية في الصالونات المختلفة فهم يرغبون في حل نهائي للشعر المجعد الذي يكون مصدر احراج وقلق لهم في بعض المواقف، نتيجة لبحثهم المتواصل قررنا أن نقدم لهم اليوم اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر فى 20 دقيقة.اقوى كرياتين بالخميره لفرد الشعر فى 20 دقيقة.
بمجرد قراءة البعض لهذا العنوان يكونوا في حالة من التعجب وتسألون هل للخميرة دور في فرد الشعر، والإجابة نعم فالخميرة من المكونات الطبيعية التي لعبت دور فعال في فرد الشعر فهي كانت قادرة على جعل بعض النساء يستغنون تماما عن الذهاب الى الصالون من أجل فرد الشعر.وصفة الخميرة لفرد الشعر طبيعيا في المنزل في 20 دقيقة
مكونات وصفة الخميرة لفرد الشعر طبيعيا في المنزل في 20 دقيقة
- ثلاث ملاعق من الخميرة الفورية.
- 2 حبة من الموز .
- علبة من الزبادي.
- كوب من الماء الدافئ.
طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر طبيعيا في المنزل في 20 دقيقة
- إحضري إناء عميق قومي بهرس مقدار الموز حتى يصبح ذو قوام سائل إلى حد ما.
- قومي بإضافة الزبادي على الموز المهروس مع التقليب جيدًا حتى تختلطوا مع بعض .
- إضافة مقدار الخميرة على الخليط السابق مع التقليب الجيد ثم قومي بإضافة الماء الدافئ بصورة تدريجية مع التقليب حتى يتكون معاكِ قوام كريمي.
- تقسيم الشعر الى نصفين متساويين وابدئي في توزيع الكريم على الشعر مع ضرورة التأكيد على تغطية هذا الكريم للشعر بشكل تام.
- قومي بلف الشعر بصورة عكسية أو ما يسمى الطاقية واتركية لمدة 20 دقيقة.
- انتظري مرور الوقت المحدد وقومي بشطف الشعر باستخدام الماء الفاتر وسوف تندهشين من النتيجة الفعالية التي تظهر أمامك.
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