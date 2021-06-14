وصفات طبيعية للتخلص من تشققات القدمين في المنزل

التخلص من تشققات القدمين، تشققات القدمين من الأمور التي تسبب الإزعاج لبعض الأشخاص وخاصة السيدات وهذا بسبب جفاف الجلد الذي يؤدي الي تشققات في كعب القدم، وهي عبارة عن ملاحظة فتحات في كعوب القدم وقد يكون الأمر مؤلم بعض الشئ وهذه الفتحات تكون سبب لدخول البكتريا التي يعمل علي انتشار العدوي مما يزيد الأمر سوءً، لذلك يبحث العديد من أصحاب الحاد الجاف والمتقشر عن وصف طبيعية للتخلص من هذه المشكلة لذلك سوف نذكر في هذا المقال عن طريقة سهلة وغير مكلفة وتقضي علي تشققات الكعبين بطرق آمنة وتعطي جلد ناعم وبدون ألم.

وصفات طبيعية للتخلص من تشققات القدمين

يستخدم العسل في ترطيب البشرة حيث يعمل علي تهدئة البشرة الجافة، حيث يحتوي العسل علي مركبات مضادة للجراثيم التي تحارب أي نوع من أنواع العدوي، ويعمل العسل علي عدم انتقال العدوي البكتيرية الموجودة داخل التشققات الخاصة بالقدمين ولتخضير هذه الوصفة يجب اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

المكونات

مقدار كوب من العسل.

طبق او حوض به ماء دافئ.

نضع في وعاء الماء الدافئ كوب العسل ونمزجهم جيداً.

.ثم قومي بوضع القدمين في الماء الممزوج بالعسل لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة.

طريقة التحضيرزيت جوز الهند

يعد جوز الهند من الوصفات التي تعطي نتيجة رائعة في علاج تشققات الكعبين، لأنه يعمل علي توفير الرطوبة التي تجعل القدم يحتفظ بالرطوبة بداخلة لفترة طويلة مما يجعل تشققات القدم تلتئم بطريقة سريعة ويحافظ علي نعومتها ويفضل استخدام جوز الهند قبل النوم، ولعمل هذه الوصف يجب اتباع الآتي:

المكونات

كوب كن جوز الهند.

حوض به ماء دافئ.

يتم غسل القدمين جيدا بالماء الدافئ والتخلص من الجلد الميت.

وبعد ذلك يتم تجفيف القدمين جيدا ويوضع جوز الهند علي القدمين ويدلك جيداً.

ويفضل وضع هذه الوصفة لمدة ليلة كاملة مع مراعاة ارتداء جوز كن الشربات حتي الحصول علي نتيجة ممتازة في التخلص من تشققات الكعبين.

طريقة التحضير