طريقة عمل لقمة القاضي في البيت زي الجاهزة بالضبط بوصفة سهلة وبسيطة

تعتبر وصفة لقمة القاضي من أهم وأشهر الوصفات الشرقية في عالم الحلوى، والتي لاقت شهرة كبيرة وواسعة في جميع أنحاء الوطن العربي، ولها عدد من الأسماء الأخرى، منها العوامة والزلابية، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار مجموعة واسعة من الصوصات التي من خلالها يمكنكم تحضير لقمة القاضي، وتم تصنيف تلك الحلوى على أنها من الأصناف السهلة والتي يمكن إعدادها بسهولة من قبل المبتدئين في المنزل، ولا تحتاج إلى تكلفة عالية لأنها مكونة من عدد بسيط للغاية من المكونات المتوفرة في كل منزل. طريقة عمل لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1/4 كوب من الماء الدافيء.

رشة من الملح.

زيت غزير للقلي.

كمية من الشربات.

1 ملعقة كبيرة من السكر. خطوات عمل لقمة القاضي في المنزل أولاً نقوم بإعداد مزيج الخميرة في وعاء العجن، من خلال إضافة ملعقتين من الدقيق مع الخميرة والسكر والماء، ونقوم بتقليبهم جيداً حتى تتجانس المكونات. نغطي المكونات جيداً وتترك في مكان دافيء لمدة ثلث ساعة حتى تبدأ الخميرة في التفاعل وتظهر فقاعات. نقوم بإضافة الدقيق والنشا إلى الخميرة والعجن جيداً، مغ إضافة باقي الماء تدريجياً. تترك العجينة جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للقلي. باستخدام ملعقة مبللة بالزيت نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ووضعها في الزيت الساخن. يراعى تبليل الملعقة بالزيت بين حين والآخر حتى لا تفسد شكل الكرات. تقلب حتى يصبح لونها أبيض ومتماسك وتخرج من الزيت. تكرر الخطوة السابقة مع بقية كمية العجين حتى تنتهي. نبدأ في إعادة قلي الكرات القديمة مرة أخرى حتى يصبح لونها ذهبي. وتخرج من الزيت توضع في الشربات البارد وتقدم باردة. خطوات عمل لقمة القاضي في المنزل الوسوم

تعتبر وصفة لقمة القاضي من أهم وأشهر الوصفات الشرقية في عالم الحلوى، والتي لاقت شهرة كبيرة وواسعة في جميع أنحاء الوطن العربي، ولها عدد من الأسماء الأخرى، منها العوامة والزلابية، وفي الفترة الأخيرة تم ابتكار مجموعة واسعة من الصوصات التي من خلالها يمكنكم تحضير لقمة القاضي، وتم تصنيف تلك الحلوى على أنها من الأصناف السهلة والتي يمكن إعدادها بسهولة من قبل المبتدئين في المنزل، ولا تحتاج إلى تكلفة عالية لأنها مكونة من عدد بسيط للغاية من المكونات المتوفرة في كل منزل. طريقة عمل لقمة القاضي طريقة عمل لقمة القاضي المكونات 2 كوب من الدقيق الأبيض.

3 ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

1/4 كوب من الماء الدافيء.

رشة من الملح.

زيت غزير للقلي.

كمية من الشربات.

1 ملعقة كبيرة من السكر. خطوات عمل لقمة القاضي في المنزل أولاً نقوم بإعداد مزيج الخميرة في وعاء العجن، من خلال إضافة ملعقتين من الدقيق مع الخميرة والسكر والماء، ونقوم بتقليبهم جيداً حتى تتجانس المكونات. نغطي المكونات جيداً وتترك في مكان دافيء لمدة ثلث ساعة حتى تبدأ الخميرة في التفاعل وتظهر فقاعات. نقوم بإضافة الدقيق والنشا إلى الخميرة والعجن جيداً، مغ إضافة باقي الماء تدريجياً. تترك العجينة جانباً حتى تختمر ويتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للقلي. باستخدام ملعقة مبللة بالزيت نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة ووضعها في الزيت الساخن. يراعى تبليل الملعقة بالزيت بين حين والآخر حتى لا تفسد شكل الكرات. تقلب حتى يصبح لونها أبيض ومتماسك وتخرج من الزيت. تكرر الخطوة السابقة مع بقية كمية العجين حتى تنتهي. نبدأ في إعادة قلي الكرات القديمة مرة أخرى حتى يصبح لونها ذهبي. وتخرج من الزيت توضع في الشربات البارد وتقدم باردة. خطوات عمل لقمة القاضي في المنزل

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