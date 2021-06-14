ماسكات القهوة السحرية لتقشير الوجه وإزالة الجلد الميت لتجديد خلايا البشرة والتمتع بنضارتها

يوجد العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناول القهوة في الصباح، حيث أنها تعطيهم الطاقة التي يحتاجونها لإنجاز أعمالهم والتركيز بها، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون عن القهوة أنها تمتلك فوائد جمالية كثيرة، ومن أهمها تقشير الوجه ومساعدته في التخلص من الجلد الميت، وبالتالي يساعد في تجديد خلايا البشرة للحصول عليها صافية ونضرة بكل سهولة وأقل التكاليف، وسوف ننشر لكم بعض ماسكات القهوة السحرية التي يمكنكم تحضيرها في البيت بأقل التكاليف. ماسك القهوة لتقشير الوجه ماسك القهوة لتقشير الوجه مكونات الماسك: ملعقتين صغيرة الحجم من القهوة.

عدد 1 بيضة.

ملعقة صغيرة سكر بني.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة تحضير الماسك: نقوم بخفق البيضة جيداً أولاً، وبعد ذلك نضيف لها المكونات الأخرى.

نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه وندلك جيداً بالأصابع.

ينصح بإبعاد الماسك عن منطقة العيون والشفايف.

نتركه على الوجه لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نغسله بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت أول بأول. ماسك القهوة لإزالة الجلد الميت ماسك القهوة لإزالة الجلد الميت مكونات الماسك: ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون. طريقة تطبيق الماسك: في بولة صغيرة نقوم بخلط القهوة مع الزبادي والشوفان، ونتأكد من تجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه وندلكه لمدة 5 دقائق بلطف.

بعد ذلك نتركه على البشرة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الدافئ، ونغسله بعدها بالماء البارد لغلق المسام.

يجب تكرار تطبيق هذا الماسك كل أسبوع على الأقل مرة واحدة للتخلص دائماً من الجلد الميت والتمتع ببشرة صافية ومشرقة دائماً. الوسوم

يوجد العديد من الأشخاص الذين يعشقون تناول القهوة في الصباح، حيث أنها تعطيهم الطاقة التي يحتاجونها لإنجاز أعمالهم والتركيز بها، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون عن القهوة أنها تمتلك فوائد جمالية كثيرة، ومن أهمها تقشير الوجه ومساعدته في التخلص من الجلد الميت، وبالتالي يساعد في تجديد خلايا البشرة للحصول عليها صافية ونضرة بكل سهولة وأقل التكاليف، وسوف ننشر لكم بعض ماسكات القهوة السحرية التي يمكنكم تحضيرها في البيت بأقل التكاليف. ماسك القهوة لتقشير الوجه ماسك القهوة لتقشير الوجه مكونات الماسك: ملعقتين صغيرة الحجم من القهوة.

عدد 1 بيضة.

ملعقة صغيرة سكر بني.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ملعقة صغيرة عسل. طريقة تحضير الماسك: نقوم بخفق البيضة جيداً أولاً، وبعد ذلك نضيف لها المكونات الأخرى.

نخلط المكونات كلها مع بعضها بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على الوجه وندلك جيداً بالأصابع.

ينصح بإبعاد الماسك عن منطقة العيون والشفايف.

نتركه على الوجه لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نغسله بالماء الدافئ، ثم الماء البارد.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من الجلد الميت أول بأول. ماسك القهوة لإزالة الجلد الميت ماسك القهوة لإزالة الجلد الميت مكونات الماسك: ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون. طريقة تطبيق الماسك: في بولة صغيرة نقوم بخلط القهوة مع الزبادي والشوفان، ونتأكد من تجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الوجه وندلكه لمدة 5 دقائق بلطف.

بعد ذلك نتركه على البشرة من 10 دقائق إلى 15 دقيقة.

ثم نقوم بغسله جيداً بالماء الدافئ، ونغسله بعدها بالماء البارد لغلق المسام.

يجب تكرار تطبيق هذا الماسك كل أسبوع على الأقل مرة واحدة للتخلص دائماً من الجلد الميت والتمتع ببشرة صافية ومشرقة دائماً.

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