تطويل الرموش حققي حلمك بأقوى وصفات كليوباترا لإطالة رموشك في أسرع وقت

طرق تطويل الرموش بأسرع ما يمكن هو ما نحلم به جميعًا خاصة أولئك المهتمين بإيجاد وصفات الجمال والعناية بالبشرة لتنفيذ. الروتين اليومي للعناية بالشعر والبشرة، من أسرع طرق إطالة الرموش استخدام الماسكارا. لكنها تترك آثارًا جانبية على المدى الطويل، كما أنها من الطرق غير المستدامة لأنها مؤقتة. هناك طرق لإطالة الرموش في ثوانٍ بتقنية جديدة مثل تركيب الرموش الصناعية التي تدوم 12 شهرًا. وبعضها يدوم أقل من ذلك، لكن تبقى وصفات إطالة الرموش الطبيعية هي الأولى في البحث وفي مصلحة المرأة. اخترنا لك يا سيدتي عبر موقع ثقفني أفضل الوصفات لتحقيق رموش فرعونية طويلة وجذابة دون اللجوء إلى وسائل ضارة أو باهظة الثمن أو مرهقة مادياً.

تطويل الرموش

يرغب الكثير منا في الحصول على رموش طويلة وسميكة ومثيرة، وذلك لجعل العيون أكثر جاذبية وجمالاً، حيث يوجد الكثير من العادات السيئة التي تؤثر سلباً على الرموش ،مثل فرك عينيك أثناء إزالة المكياج ، ومن الممكن العودة إلى العوامل الوراثية أو التقدم في السن مما أدى إلى فقدان الرموش.

تطويل الرموش بزيت الزيتون

الكثير من النساء يستخدمن زيت الزيتون لإطالة الرموش الخاصة بهم حيث تحتوي زيت الزيتون على فيتامين هـ وحمض الأوليك الذي يغذي الرموش يحافظ على لونها الطبيعي كما يساعد في نمو الرموش ، ويمكن استخدام زيت الزيتون من خلال كرة قطنية توضع في الزيت، وقبل النوم تُفرك الرموش جيدًا بزيت الزيتون. وتترك حتى صباح الغد وتغسل بالماء الدافئ ، وتتكرر هذه الوصفة كل يوم لعدة أشهر حتى تحقق الرموش النتيجة المرجوة.

اطالة الرموش بالثوم وزيت الزيتون

من المعروف أن الثوم له تأثير رائع في منع تساقط الشعر وبالتالي يمكن استخدامه مع زيت الزيتون في تطويل الرموش وتغذيتها ومنع تساقط الشعر. بتقطيع فصين من الثوم ووضعهما في زيت الزيتون، وتدليك الرموش جيداً ، مع الحرص على عدم السماح للخليط بالتغلغل في العين. يترك حتى صباح الغد ويغسل بالماء الدافئ ، وتكرر الطريقة يوميا حتى ظهور النتيجة المرجوة من الخلطة.

تطويل الرموش وتكثيفها بالفازلين الطبيعية

يعتبر الفازلين مفيدًا جدًا لشعر الرموش ، حيث يمكن تطبيقه على الرموش وتدليكها باليد. ويتم تدليكها باليد بحيث تتدفق جميع العناصر الغذائية الموجودة في الفازلين إلى جميع بصيلات الرموش مما يحفز نموها ويمنع تساقطها ويزيد من كثافتها. كما تتم عملية تدليك الرموش بالفازلين لمدة خمس إلى سبع دقائق كل يوم حتى ظهور النتيجة المتوقعة وتطويل الرموش.

متابعينا الكرام وصلنا إلى ختام مقالتنا التي تتحث عن عدة وصفات سحرية خاصة بعملية اطالة الرموش في اسرع وقت ممكن ونتمنى ان تجربي كل الوصفات وننتظر ملاحظاتك في أسفل التعليقات.