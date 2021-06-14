ماسكات الجيلاتين المذهلة في البيت للحصول على بشرة صافية خالية من العيوب

ترغب جميع الفتيات في الحصول على بشرة صافية طوال الوقت دون أي عيوب أو مشاكل، ويبحثون دائماً عن منتجات تحقق لهم هذه النتيجة، ولكن على الرغم من سعرها الباهظ إلا أنها لا تحقق لهم النتيجة المطلوبة، ولذلك نقدم لكم اليوم بعض ماسكات الجيلاتين الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها في البيت والتي تساعد بسهولة في الحصول على بشرة صافية من العيوب في أسرع وقت، ولا تعد مكلفة أبداً، ولكنها فعالة. ماسك الجيلاتين للبشرة ماسك الجيلاتين للبشرة مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

حليب ساخن. طريقة تطبيق الماسك: يجب اتباع الخطوات التالية لتحضير الماسك وتطبيقه: في بولة صغيرة نضع كلاً من الجيلاتين والكركم والحليب الساخن.

نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متماسك القوام.

نترك الخليط جانباً لكي يبرد، وبعد ذلك نقوم بتوزيعه على الوجه.

نتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

ويجب تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع للحصول على البشرة الصافية. ماسك الجيلاتين لبشرة صافية ماسك الجيلاتين لبشرة صافية مكونات تحضير الماسك: ملعقتين من الجيلاتين البودرة.

ملعقة واحدة من النشا.

ماء ساخن. طريقة تحضير الماسك: يجب اتباع هذه الخطوات لتحضير الماسك بطريقة صحيحة: في بولة نخلط كلاً من الجيلاتين والنشا بالماء الساخن.

نقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً.

نترك البولة جانباً لكي تبرد ويصبح قوامها سميك.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بإزالته من على الوجه ونغسله بالماء الفاتر.

نجفف الوجه ونستخدم كريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

يمكن تكرار هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة صافية بدون أي عيوب بسرعة. الوسوم

ترغب جميع الفتيات في الحصول على بشرة صافية طوال الوقت دون أي عيوب أو مشاكل، ويبحثون دائماً عن منتجات تحقق لهم هذه النتيجة، ولكن على الرغم من سعرها الباهظ إلا أنها لا تحقق لهم النتيجة المطلوبة، ولذلك نقدم لكم اليوم بعض ماسكات الجيلاتين الطبيعية التي يمكنكم تحضيرها في البيت والتي تساعد بسهولة في الحصول على بشرة صافية من العيوب في أسرع وقت، ولا تعد مكلفة أبداً، ولكنها فعالة. ماسك الجيلاتين للبشرة ماسك الجيلاتين للبشرة مكونات الماسك: ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة.

نصف ملعقة من مسحوق الكركم.

حليب ساخن. طريقة تطبيق الماسك: يجب اتباع الخطوات التالية لتحضير الماسك وتطبيقه: في بولة صغيرة نضع كلاً من الجيلاتين والكركم والحليب الساخن.

نخلط المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متماسك القوام.

نترك الخليط جانباً لكي يبرد، وبعد ذلك نقوم بتوزيعه على الوجه.

نتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

ويجب تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع للحصول على البشرة الصافية. ماسك الجيلاتين لبشرة صافية ماسك الجيلاتين لبشرة صافية مكونات تحضير الماسك: ملعقتين من الجيلاتين البودرة.

ملعقة واحدة من النشا.

ماء ساخن. طريقة تحضير الماسك: يجب اتباع هذه الخطوات لتحضير الماسك بطريقة صحيحة: في بولة نخلط كلاً من الجيلاتين والنشا بالماء الساخن.

نقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيداً.

نترك البولة جانباً لكي تبرد ويصبح قوامها سميك.

نقوم بتوزيع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف.

بعد ذلك نقوم بإزالته من على الوجه ونغسله بالماء الفاتر.

نجفف الوجه ونستخدم كريم مرطب مناسب لنوع البشرة.

يمكن تكرار هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع للحصول على بشرة صافية بدون أي عيوب بسرعة.

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