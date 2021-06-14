وصفة القرنبيط المقلي المقرمش بأسهل الخطوات لوجبة سريعة ومغذية من المطبخ المصري

نقدم لكم طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش في البيت بكل سهولة، فهو أحد الأكلات الشعبية في مصر التي يحبها العديد من الأشخاص، ويفضلون تناوله في وجبة الإفطار، ويوجد أكثر من طريقة لتحضيره، ولكن سنركز اليوم على طريقته المقلية المقرمشة، والتي تعطيه طعم مميز وشهي، ويمكنكم تحضيره بدون تعب وفي أقل وقت، ومن الجدير ذكره أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة المفيدة للصحة. مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش ثمرة متوسطة من القرنبيط.

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الثوم البوردة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش بالخطوات أولاً نقطع القرنبيط إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك نضعها في حلة بها ماء على النار.

نضيف ملح وخل وكمون إلى ماء السلق، ونترك القرنبيط حتى يستوي نصف سوا.

في بولة نقوم بوضع البيض ونضيف له كلاً من البصل البودرة والثوم البودرة والكمون.

وبعد ذلك نقوم بإضافة أيضاً ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وكوب من الدقيق وكوب آخر من اللبن والملح والفلفل الأسود إلى المكونات الأخرى.

نضرب المكونات كلها مع بعضها البعض جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على مزيج متجانس وقوام كريمي.

نقوم بوضع القرنبيط بعد تصفيته من الماء في هذا الخليط، ونحرك جيداً لكي تغطيه التتبيلة من كل النواحي.

في طاسة بها زيت غزير على النار المتوسطة، نضع قطع القرنبيط.

ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي، نقوم بإخراجها من الزيت ونصفيها جيداً.

يصبح جاهز للتقديم، نضعه في طبق ونزينه بالكزبرة المفرومة. مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمشطريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش بالخطوات الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل القرنبيط المقلي المقرمش في البيت بكل سهولة، فهو أحد الأكلات الشعبية في مصر التي يحبها العديد من الأشخاص، ويفضلون تناوله في وجبة الإفطار، ويوجد أكثر من طريقة لتحضيره، ولكن سنركز اليوم على طريقته المقلية المقرمشة، والتي تعطيه طعم مميز وشهي، ويمكنكم تحضيره بدون تعب وفي أقل وقت، ومن الجدير ذكره أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة المفيدة للصحة. مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمش ثمرة متوسطة من القرنبيط.

كوب من الدقيق.

كوب من اللبن.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من الثوم البوردة.

ملعقة كبيرة من البصل البودرة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ربع كوب من الكزبرة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش بالخطوات أولاً نقطع القرنبيط إلى قطع صغيرة، وبعد ذلك نضعها في حلة بها ماء على النار.

نضيف ملح وخل وكمون إلى ماء السلق، ونترك القرنبيط حتى يستوي نصف سوا.

في بولة نقوم بوضع البيض ونضيف له كلاً من البصل البودرة والثوم البودرة والكمون.

وبعد ذلك نقوم بإضافة أيضاً ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وكوب من الدقيق وكوب آخر من اللبن والملح والفلفل الأسود إلى المكونات الأخرى.

نضرب المكونات كلها مع بعضها البعض جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على مزيج متجانس وقوام كريمي.

نقوم بوضع القرنبيط بعد تصفيته من الماء في هذا الخليط، ونحرك جيداً لكي تغطيه التتبيلة من كل النواحي.

في طاسة بها زيت غزير على النار المتوسطة، نضع قطع القرنبيط.

ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي، نقوم بإخراجها من الزيت ونصفيها جيداً.

يصبح جاهز للتقديم، نضعه في طبق ونزينه بالكزبرة المفرومة. مكونات عمل القرنبيط المقلي المقرمشطريقة تحضير القرنبيط المقلي المقرمش بالخطوات

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