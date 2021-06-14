إليكم الطريقة المذهلة لصنع العطور الفرنسية في المنزل وبدون أي تكاليف وبمكونات بسيطة

العطور من ضمن الأساسيات التي لا يستطيع الكثير من الأشخاص الاستغناء عنها، ويوجد من يُفضلون أنواعًا خاصة من العطور، ومن أشهر أماكن صنع العطور هي فرنسا، ولكن بالطبع تعرف جميع الأنواع بارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى أنها لا تناسب الجميع ماديًا، ولذلك انتشرت طرق كثيرة يمكن اتباعها لصنع بديل مناسب مع الحصول على نتيجة رائعة ورائحة جميلة جدًا. المكونات المطلوبة لإعداد العطور الفرنسية زجاجة عطر سعتها حوالي 100 مللي.

كمية قليلة من العطر الذي تريد صنع عطر مثله، ويفضل أن يكون عطرًا مركزًا.

كحول أبيض نقي تمامًا، ويمكن إحضاره من الصيدلية، ويُعرف أيضًا بالسبيرتو.

جلسرين سائل، أو ما يُعرف بالصندل الأبيض حتى يتم تثبيت رائحة العطر.

القليل من العنبر السائل.

القليل من العنبر السائل. حقنة طبية من الصيدلية لتعبئة العطر في الزجاجة، وللتأكد من ضبط نسب المكونات للحصول على أفضل نتيجة. خطوات عمل العطور الفرنسية في المنزل أضف حوالي 2 مللي أو 3 مللي من السبيرتو، أو الكحول الأبيض النقي في زجاجة.

ضع 20 مللي من عطرك المفضل إلى كمية السبيرتو.

رج الزجاجة جيدًا للتأكد من خلط السبيرتو والعطر.

تتم إضافة 1 مللي من المثبت.

استمر بالرج لحوالي دقيقتين.

لف الزجاجة بمنديل داكن يمنع الضوء عن الزجاجة.

توضع الزجاجة في الثلاجة لفترة لا تقل عن يومين للتأكد من حفظ فاعلية العطر.

تضاف بقية المكونات إلى زجاجة العطر، ويتم رجعا جيدًا للتأكد من تجانس مكوناتها.

يصبح العطر جاهزًا للاستخدام.

إذا كنت تريد زيادة الكمية المصنوعة يمكنك زيادة كمية كل مكون إلى الضعف أو إلى الضعفين وهكذا.

يجب استخدام الحقنة لوضع المكونات بالزجاجة، للتأكد من أن النسب متوازن، ومظبوطة حتى تكون النتيجة النهائية مُرضية.

يتم تكرار الخطوات مع أي عطر تفضله. المكونات المطلوبة لإعداد العطور الفرنسيةخطوات عمل العطور الفرنسية في المنزل الوسوم

العطور من ضمن الأساسيات التي لا يستطيع الكثير من الأشخاص الاستغناء عنها، ويوجد من يُفضلون أنواعًا خاصة من العطور، ومن أشهر أماكن صنع العطور هي فرنسا، ولكن بالطبع تعرف جميع الأنواع بارتفاع أسعارها، مما يؤدي إلى أنها لا تناسب الجميع ماديًا، ولذلك انتشرت طرق كثيرة يمكن اتباعها لصنع بديل مناسب مع الحصول على نتيجة رائعة ورائحة جميلة جدًا. المكونات المطلوبة لإعداد العطور الفرنسية زجاجة عطر سعتها حوالي 100 مللي.

كمية قليلة من العطر الذي تريد صنع عطر مثله، ويفضل أن يكون عطرًا مركزًا.

كحول أبيض نقي تمامًا، ويمكن إحضاره من الصيدلية، ويُعرف أيضًا بالسبيرتو.

جلسرين سائل، أو ما يُعرف بالصندل الأبيض حتى يتم تثبيت رائحة العطر.

القليل من العنبر السائل.

القليل من العنبر السائل. حقنة طبية من الصيدلية لتعبئة العطر في الزجاجة، وللتأكد من ضبط نسب المكونات للحصول على أفضل نتيجة. خطوات عمل العطور الفرنسية في المنزل أضف حوالي 2 مللي أو 3 مللي من السبيرتو، أو الكحول الأبيض النقي في زجاجة.

ضع 20 مللي من عطرك المفضل إلى كمية السبيرتو.

رج الزجاجة جيدًا للتأكد من خلط السبيرتو والعطر.

تتم إضافة 1 مللي من المثبت.

استمر بالرج لحوالي دقيقتين.

لف الزجاجة بمنديل داكن يمنع الضوء عن الزجاجة.

توضع الزجاجة في الثلاجة لفترة لا تقل عن يومين للتأكد من حفظ فاعلية العطر.

تضاف بقية المكونات إلى زجاجة العطر، ويتم رجعا جيدًا للتأكد من تجانس مكوناتها.

يصبح العطر جاهزًا للاستخدام.

إذا كنت تريد زيادة الكمية المصنوعة يمكنك زيادة كمية كل مكون إلى الضعف أو إلى الضعفين وهكذا.

يجب استخدام الحقنة لوضع المكونات بالزجاجة، للتأكد من أن النسب متوازن، ومظبوطة حتى تكون النتيجة النهائية مُرضية.

يتم تكرار الخطوات مع أي عطر تفضله. المكونات المطلوبة لإعداد العطور الفرنسيةخطوات عمل العطور الفرنسية في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليكم الطريقة المذهلة لصنع العطور الفرنسية في المنزل وبدون أي تكاليف وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.