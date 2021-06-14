طريقة عمل اللحم المشوي بالفرن مع صلصة الثومية الحارة

طريقة عمل اللحم المشوي بالفرن ، اللحم المشوي من أفضل الأطباق المتميزة علي مائدة الطعام أثناء المناسبات والعزيمة. وذلك لأنه يتم تحضير العديد من أطباق اللحم المختلفة من الوجبات المحببة لدي الكثير من الأشخاص. سواء اللحم المشوي أو المسلوق وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتينات وكذلك فهو لازم لبناء جسم الإنسان، ويتم تحضير طبق اللحم المشوي بعدة طرق مختلفة. سواء مشوي على الفحم أو يمكن أيضاً أعداد طبق اللحم المشوي في الفرن وتقديمه للأسرة كوجبة أساسية.

طبق اللحم المشوي بالفرن

من الأطباق اللذيذ الرائع المذاق وعادة ما يتم تحضير اللحم المشوي على الفحم ولكن أذا لم يتم تواجد الفحم فيمكنك إعداد وصنع هذه الوصفة في الفرن بخطوات بسيطة وسوف تلاحظين نفس النتيجة المرغوب بها.

كيلو من لحم البقر أو اللحم الضاني الخالي من العظام.

1 ملعقة كبيرة من البهارات السبع.

ملعقة كبيرة ريحان مجفف.

2 ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

¼ ملعقة صغيرة هيل.

10 فصوص ثوم مفروم.

2 حبة من الفلفل الأحمر الحار.

3 ملاعق زيت زيتون

خضار مشكل ” جزر، بطاطس، بصل، زعتر”

يتم غسل اللحم جيداً وتنشيفه بورق مطبخ وتقطيعها قطع متوسطة الطول.

قومي أولاً بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نخلط جميع البهارات السابقة، والثوم في إناء عميق، ويتم تتبيل اللحم المشوي بالبهارات جيداً وتركها لمدة ساعة حتي يتم تأخذ اللحم النكهة المتميزة للبهارات.

في إناء عميق نضع ملعقة صغيرة من الزيت، ونقوم بتشويح اللحم لمدة 5 دقائق على كل جانب حتي يكون لونها بني.

نضع في صينية فرن الخضار المشكل بعد تقطيعه وغسله جيداً، ونضع فوق الخضار قطع اللحم.

يتم تغطية صينية اللحم بورق الفويل ووضعها في الفرن لمدة ساعة حتي يتم نضجها.

مقادير اللحم المشوي بالفرنتحضير اللحم المشوي بالفرنسلطة الثومية الحارة

صلصة متميزة ويتم تقديمها مع اللحوم المشوية أو الدجاج المشوي وتتكون من مقادير بسيطة وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة ويمكن إعدادها عن طريق التالي :

2 ملعقة صغيرة نشا.

القليل من الماء

5 فصوص من الثوم المفروم

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون

3 ملاعق صغيرة زيت زيتون

2 حبة فلفل حار مفروم

ملعقة صغيرة من الملح

كزبرة وبقدونس للتزين.

نقون بإذابة الماء والنشا في إناء ويتم رفعه على مار هادئة مع التقليب حتي يتكثف القوام.

يتم رفع الاناء وتركه جانباً حتي يبرد، ثم نضيف اليه الثوم والفلفل المفروم وعصير الليمون ويتم خفقهم جيداً.

ثم إضافة الملح وزيت الزيتون ويتم الخفق حتي الحصول على قوام كريمي ناعم.

يتم وضع قطع اللحم المشوي بالفرن في طبق وبجانبه الخضار المشوي وتزينه بالبقدونس المفروم.

وكذلك صلصلة الثومية يتم تزينها بالكزبرة والبقدونس ويتم تقديم الوصفة مع طبق الأرز والسلطات الخضراء.

التقديم