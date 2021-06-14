طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة في الخلاط بخطوات سهلة وبمكونات اقتصادية

كيكة الزبادي تعتبر من أجمل أنواع الكيك الهش، لأنها تتميز بطعمها الذي لا يوجد مثله ورائحتها الرائعة، وتتميز أيضا لأنها خفيفة على المعدة، يمكن لأي شخص تناولها كوجبة عشاء خفيفة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة بالزبادي. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المقادير كأس كبير من الزبادي.

200 جرام من دقيق الحلويات.

حبتان من البيض متوسط الحجم.

150 جرام من السكر.

70 جرام زيت ذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

كوب صغير من السكر الناعم، للتزيين. خطوات التحضير احضري القالب الخاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من الزبدة، ثم ضعي به ورق زبدة حتى يتغلف القالب من جميع الجوانب.

قومي بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل استخدامه.

اخفقي البيض مع مقدار السكر بواسطة الخلاط الكهربائي بشكل جيد.

اسكبي زيت الذرة ومقدار الزبادي، والفانيلا فوق خليط البيض بشكل تدريجي، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط متجانس.

انخلي مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه باقي المكونات الجافة، ثم اسكبي فوقه خليط البيض.

امزجي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كريمي.

اسكبي الخليط بالقالب، ثم ضعيه داخل الفرن الذي سبق إشعاله، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ربع. طريقة عمل كيكة الزبادي بالتوت الأسود خطوات التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي بالتوت الأسود المقادير 2 كأس كبير من الدقيق.

150 جرام من السكر.

أربع حبات من البيض.

2 كوب كبير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كأس كبير توت أسود. خطوات التحضير اخفقي الفانيلا مع الببيض، والزبادي، ومقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي.

ضيفي باقي المكونات ماعدا التوت إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي.

ضيفي التوت الأسود إلى الخليط، ثم قلبيهم جيدا.

اسكبي خليط الكيك في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن حتى تنضج. خطوات التحضير الوسوم

كيكة الزبادي تعتبر من أجمل أنواع الكيك الهش، لأنها تتميز بطعمها الذي لا يوجد مثله ورائحتها الرائعة، وتتميز أيضا لأنها خفيفة على المعدة، يمكن لأي شخص تناولها كوجبة عشاء خفيفة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل الكيكة بالزبادي. طريقة عمل كيكة الزبادي طريقة عمل كيكة الزبادي المقادير كأس كبير من الزبادي.

200 جرام من دقيق الحلويات.

حبتان من البيض متوسط الحجم.

150 جرام من السكر.

70 جرام زيت ذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

كوب صغير من السكر الناعم، للتزيين. خطوات التحضير احضري القالب الخاص بالكيك، ثم ادهنيه بقليل من الزبدة، ثم ضعي به ورق زبدة حتى يتغلف القالب من جميع الجوانب.

قومي بتشغيل الفرن لمدة خمس دقائق قبل استخدامه.

اخفقي البيض مع مقدار السكر بواسطة الخلاط الكهربائي بشكل جيد.

اسكبي زيت الذرة ومقدار الزبادي، والفانيلا فوق خليط البيض بشكل تدريجي، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى حتى يتكون خليط متجانس.

انخلي مقدار الدقيق في وعاء مناسب للخلط، ثم ضيفي إليه باقي المكونات الجافة، ثم اسكبي فوقه خليط البيض.

امزجي المكونات بواسطة المضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق، حتى يتكون خليط كريمي.

اسكبي الخليط بالقالب، ثم ضعيه داخل الفرن الذي سبق إشعاله، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ربع. طريقة عمل كيكة الزبادي بالتوت الأسود خطوات التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي بالتوت الأسود المقادير 2 كأس كبير من الدقيق.

150 جرام من السكر.

أربع حبات من البيض.

2 كوب كبير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلث ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

كأس كبير توت أسود. خطوات التحضير اخفقي الفانيلا مع الببيض، والزبادي، ومقدار السكر جيدا، بواسطة المضرب اليدوي.

ضيفي باقي المكونات ماعدا التوت إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي.

ضيفي التوت الأسود إلى الخليط، ثم قلبيهم جيدا.

اسكبي خليط الكيك في قالب غير لاصق، ثم ضعيه في الفرن حتى تنضج. خطوات التحضير

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